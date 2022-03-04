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【新冠疫苗】聶德權：外展醫護未來兩周到院舍為長者接種　盼可推高院舍接種率

社會 10:52 2022/03/04

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(資料圖片)

第五波疫情嚴峻，接種新冠疫苗需求趨增，公務員事務局長聶德權指，未來兩周會有外展醫護到全港安老院舍為長者接種，盼盡量推高院舍接種比率；又指教育局已接獲逾90間學校，申請外展到校接種，相信本周內3至11歲兒童接種率增至40%。

公務員事務局長聶德權今日(4日)接受港台節目《千禧年代》訪問時提到，政府目前重黠接種群組為長者及兒童，現已有5成長者接種首劑，以往需於次劑接種後滿6個月才打第三劑，希望可以縮短相隔的時間，正研究接種次劑滿3個月後，就可以打第三劑。

聶德權直言，即使有疫情爆發的院舍， 亦有醫護願意到場接種疫苗，未來兩星期會有外展醫護到全港的安老院舍，為未接種的長者打針，希望盡量推高安老院舍接種新冠疫苗的比率。

另外，教育局已接獲超過90間學校申請外展到校接種疫苗服務，當局已簡化申請流程，校方不必收集全部家長的接種同意書，亦可以安排預約，並豁免對參與外展服務醫生的指定要求。

聶德權指，3至11歲兒童接種率為38%，每日有約2個百分點增幅，相信今個星期內可以達到40%；而當局已增加接種點，包括流動接種點已由原本2個增至4個。至於政府稍後推行全民檢測，他估計動員的公務員人數較立法會選舉更多，已與各政府部門首長溝通調動人手。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：陳正怡

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