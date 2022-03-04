【提早暑假】購買大量補充練習「充塞」孩子時間 滙基校長：切勿令孩子討厭放假

▲ 鄭校長認為，家長不必購買大量補充練習去「充塞」孩子的時間，切勿令孩子討厭放假、討厭學習。

教育局宣布各中、小學及幼稚園，於三月開始放一個為期個多月的特別假期，對學生和家長來說究竟是大喜訊，還是惡夢的開始？有些家長可能抱怨教育局打亂了他們在七、八月已擬定好的計劃，又怕孩子在學年中放這悠長假期，假期後難以重拾學習動力。

誠然，這特別假期跟傳統的暑假並不一樣，原因是學年仍未完結，一切未敢放鬆；然而，凡事總可兩面看，與其擔心孩子變得懶散，倒不如想想如何幫助他們善用這個特別假期。

以往暑假學校也並非完全沒有安排學習活動給學生，學生要做暑期功課似乎也是常態。現在只因學期仍未完結，老師可能安排課業讓學生鞏固已學知識，又或是安排預習課業為假期後的學習打好基礎。無論如何，家長不必購買大量補充練習去「充塞」孩子的時間，彷彿這樣才算「充實」，切勿令孩子討厭放假、討厭學習。

最新影片推介：

假期並不應該只有課業和學習，在抗疫的大前提下，孩子的身、心、靈健康都同樣需要關注。在上一波疫情時我校推出 ‘Stand by You’ 計劃，讓孩子自主地提出一項興趣或技能學習，而學校則提供一些財政支持。這計劃反應相當熱烈，學校共資助了大約180項計劃，當中包括學習外語，如德文、法文、韓文；也有學習新技能，如滑板、縫紉、雜耍，五花八門，多姿多彩。

在特別假期前，本校推出 ‘Stand by You 2.0’ ，讓孩子善用特別假期開展「自我發現」的旅程；只是因著疫情緣故新增了一個限制，就是所提出的興趣或技能學習是需要在家完成的。

「疫」境無情，學校有愛。在特別假期中我們除了關心孩子的學習進度，還要關心他們的情緒健康。只要學會作息有序，並發展自己，才算得上善用這個特別假期。