【飛虎3壯志英雄】黃宗澤蠔吧餐廳停業半個月　疫市損失過百萬良心僱主堅持不裁員

▲ 黃宗澤的蠔吧疫市下勁蝕錢，但依然不裁員。

第五波疫情肆虐，政府收緊的防疫措施，晚市禁堂食延長至4月20日，嚴重打擊餐廳、酒吧等飲食業生意。加上疫情殺入娛樂圈，眾多藝人未能開工，如今經營食肆的副業生意亦大受影響，可謂損失慘重。

現有新劇《飛虎3壯志英雄》播出的黃宗澤（Bosco），其經營3年、位於尖沙咀的蠔吧餐廳，由上月21日開始停業至3月7日，損失高達7位數字。

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不裁員不減薪

早前曾有員工家屬確診，故黃宗澤開設的蠔吧關門一周進行大消毒清潔。由於疫情持續升溫，作為老闆的Bosco認為轉型做外賣生意，對員工而言上班也有危險，最後決定再停業多一個星期。

就算面臨蝕過百萬之數，他仍堅持不裁員、不減薪，有好老闆自然有好員工，下屬主動提出「7日老闆、7日No Pay Leave」，一起共度時艱。

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疫市出招

Bosco於2013年在九龍城開設蠔吧OysterMine，於2018年擴充生意在尖沙咀中港城開店。圈中人緣極佳的他，獲不少藝人好友捧場支持，包括苗僑偉、岑麗香、黃翠如、張繼聰、袁偉豪、洪天明等，開工拍劇亦時常「萬歲」工作人員。

其實前年開始，Bosco蠔吧生意額已急跌7、8成，當時疫市變招，增設網上外賣；之後因收緊堂食情況下，試過推出38元平歎早餐的優惠，以親民價吸客，希望能幫補一下餐廳收入。