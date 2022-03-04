【品格教育】貪狼3大必殺技攞盡着數益自己　利嘉敏︰貪心的人品格必差

▲ 貪狼時刻只盤算「着數指數」，在他人身上攞着數盡益自己。

慳儉可以是美德，但貪則是缺德。慳的心態是益自己但不損人，貪則是要在他人身上攞着數攞到盡益自己。貪心的人，品格必差，不能做朋友，而事實上，他們亦無興趣與人交心，時刻只盤算「着數指數」。

貪狼到處也是，無分男女，亦跟教育程度無關。貪狼常於職場出沒，友人A說，每逢大班同事食飯，貪狼同事T必先爭取要去飲茶，因為一齊分享食物，無論食多食少，都照除人頭夾一份，那才有着數可攞。若是吃西餐或定食，就無着數可言了。因此，大班人吃飯必提議去飲茶，是貪狠的第一必殺招數。

貪狼的第二步計劃：一埋位即自動請纓負責點菜，繼而埋頭在點心紙密密麻麻地畫圈，叫到成枱點心遠超在座人數的總食量，而當眾人開始慢下來的時候（只是慢，還未停，同事仍在舉箸中），貪狼就從其包包攞出食物盒，邊說「環保唔好嘥」、邊手快快把枱上食物清零打包，還美其名：「嗱，包番去我哋陣間下午茶有着落！」當然，說好的下午茶從沒有發生過。

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貪狼的終極第三步：埋單必搶先碌卡儲積分，那倒沒所謂，大圍食飯，總得有一個人要先付帳，但最令人O嘴的是，當貪狼計完條數，例如每人$101，狼的本色就現形：「收齊頭啦，費事煩！」正當成圍同事還奇怪他如此大方不計零頭（以為位位實收$100），幾乎有人想說：「唔得！不能要你蝕！」之際，原來大家只係「諗多咗」，「齊頭啦！位位$110，費事煩！」噢，「齊頭」新解，居然係要俾凸？﹗

人家多給十元八塊不是問題，而是一個人為了貪多幾十元可以有幾盡，有甚麼事可以做得出。見微知著，食飯這等小事已見其貪狼相，若在工作上有利益衝突，其人會如何？友人A說：「大家用十元八塊就可看清一個人的底牌，照俾無問題，但各人自此心裏有數，見識過披着人皮的cheap精，只會鄙而遠之。」

貪到盡頭便是cheap。一個人cheap，從來不是身家，而是人格。

原文刊於《經濟日報》專欄「攻關女子」，原題為「貪到盡便是cheap」。

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