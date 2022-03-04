【第五波疫情】化學博士K Kwong解答4項防疫錯誤想法

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本港第五波疫情嚴峻，不少人會使用酒精、從個人護理及戴N95口罩等預防新冠病毒，不過若使用的方式錯誤，會達不到理想的預防效果。

化學博士鄺士山（K Kwong）今日（4日）在社交網站表示，對市民防疫以下4項的錯誤用法或想法作出一些解釋。

往人身上直接消毒噴霧或噴空氣消毒不能消滅病毒，因為病毒是在人的身體內，所以無可能在一秒鐘後可殺死帶菌者病毒，而使用電噴霧器消毒氣溶膠，入肺可致肺纖維化

不修剪鼻毛、洗鼻及聞藥油均不能防止新冠病毒，因為鼻毛不可能隔到100微米下的「氣溶膠」新冠病毒，反正聞太多藥油容易中毒

在10%以上人口已感染新冠病毒進行全民强檢效果欠理想，因為沒有太多隔離設施、物資支援家居隔離，而且強檢除口罩，令更多人染疫

戴防禦能力較好的N95口罩，不能盲目跟隨，因為N95口罩要適合自己面型，否則口罩漏氣更容易染疫

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記者：余思嵐