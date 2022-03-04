【CHANEL加價】CHANEL經典袋款加價逾5%　Gabrielle 衝破4萬2.55 + CF 30成「袋皇」

▲ 經典款式每年都被列入加價袋款中，建議遇到心水款式就要及時入手，實行早買早享受。

繼Hermès和LV進行季節性價格調整後，CHANEL即日起已更新官網宣佈加價。去年曾3度加價的CHANEL已在1月傳出首度加價，是次加價則落在Classic系列。TOPick為你介紹以下多款加價經典手袋款及其最新價格。

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CLASSIC FLAG BAG （HKD65,100起）

▲ CLASSIC FLAG BAG。(圖片來源:CHANEL官網)

作為CHANEL的經典系列，亦是最多人投資及升幅最驚人的手袋款之一。粒紋小牛皮配上金色金屬，既時尚又實用。小號（CF23）價格由HKD63,000加至HKD65,100，中號（CF25）由HKD$68,200加至HKD69,600，而大號（CF30）由HKD$73,400升至上HKD$74900，和大號2.55同價。

2.55（HKD$69,600起）

▲ 2.55，是最具標誌性的手袋之一。(圖片來源:CHANEL官網)

復古感極重的2.55手袋是Coco Chanel於1955年時第一個推出的手袋，經典的菱格紋車縫線及方形鎖設計絕對是品牌最具標誌性的手袋之一。由舊價HKD$68,200加價至HKD$69,600；而大號2.55手袋由舊價HKD$73,400加至HKD$74,900，和CF30 同價。

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CHANEL 19（HKD 44,600）

▲ CHANEL 19。(圖片來源:CHANEL官網)

是老佛爺生前最後參與設計的袋款，於2019年首度亮相，因而命名為「CHANEL 19」。特大菱格紋車縫縫線配上金屬鏈銜接皮穿鏈，放大菱格紋及皮穿鏈雙C logo，甚具標誌性，新價格為HKD 44,600。

BOY CHANEL（HKD 38,400起）

▲ BOY CHANEL( HKD 38,400起)。(圖片來源:CHANEL官網)

揉和中性與復古設計元素，設小牛皮或羊皮選擇，容易保養，更顯沉穩成熟氣質。迷你版新價格為HKD38,400，中號最新價格是HKD 46,400，大號最新價格是HKD 49,100。

CHANEL’S GABRIELLE（HKD 40,000）

▲ CHANEL’S GABRIELLE。(圖片來源:CHANEL官網)

有「流浪包」之稱的Gabrielle Bag是近幾年CHANEL嚗光率最高的手袋之一。形狀獨特，由仿舊小牛皮、光滑小牛皮、金色、銀色及鍍釕金屬拼布而成，最大特色就是金銀雙色金屬鏈帶的揹戴方法多樣，如肩揹、斜揹等。價格由HKD 39,200加至HKD 40,000。

CHANEL TRENDY CC（HKD$47200）

▲ CHANEL TRENDY CC。(圖片來源:CHANEL官網)

復古感極重的TRENDY CC，經典中帶新意的設計，就是鑲在手袋頂部的金屬片裝飾與雕刻CHANEL字樣，所以從推出就讓人愛不釋手至今！最新價格為$47200-$HKD$52,400。

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曾傳1月已加價

據外國媒體PurseBlog報導，CHANEL早於1月傳出最新售價調整，其中包括COCO HANDLE、BOY CHANEL CHAIN HANDLE FLAP BAG等，其中以MINI COCO HANDLE手袋升幅最大，高達11.6%。

COCO HANDLE

▲ COCO HANDLE系列。(圖片來源:StockX)

經典MINI COCO HANDLE，由USD$4,300（約HK$33,489）加至USD$4,800（約HK$37,383），成加幅最大的款式，加幅為11.6%。SMALL COCO HANDLE由 USD$4,600（約HK$35,047）調整至USD$5,000（約HK$38,941），MEDIUM則由USD$5,000（約HK$38,941）加至USD$5,500（約HK$42,835）。

CHANEL BUSINESS AFFINITY

▲ CHANEL BUSINESS AFFINITY系列。(圖片來源:StyleTheory)

小號最新售價為USD$4,600（約HK$ 35,826），中號最新售價為 USD$4,900（約HK$ 38,162），而大號最新售價則為 USD$5,300（約HK$41,277）。

BUSINESS AFFINITY BACKPACK 最新售價是 USD$5,000（約HK$38,941）。



小號SHOPPING BAG 最新售價為 USD$4,900（約HK$ 38,162）；而大號最新售價為 USD$5,300（約HK$41,277）。

BOY CHANEL CHAIN HANDLE FLAP BAG

▲ BOY CHANEL CHAIN HANDLE FLAP BAG。(圖片來源:StockX)

最新售價為 USD$6,700（約HK$ 55,300）。

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