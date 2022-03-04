【酒店外賣】唯港薈逾30款招牌星馬泰外賣菜式  駕車自取新增免下車取餐服務【內附連結】

▲ 唯港薈「星馬泰外賣盛饌」超過30多款招牌菜式。(酒店提供)

尖沙咀唯港薈 The Market 的星馬泰菜式，由來自馬來西亞及泰國的大廚親自主理，一向有口碑。今次推出「星馬泰外賣盛饌」，以 30 多款醒胃又惹味的東南亞菜式包括新加坡白胡椒肉骨茶、馬來西亞藥膳肉骨茶、黑胡椒炒肉蟹、咖喱魚頭煲、紅咖哩海鮮拼盤、泰式牛肉船麵及多款星馬泰甜品作外賣餐單。

▲ 白胡椒肉骨茶，以及玉竹、當歸、黨參等香料炮製兩小時而成，散發濃郁辛香，暖心暖胃。(酒店提供)

其中特別推介的白胡椒肉骨茶，屬新加坡潮州派風味，大廚選用馬來西亞最優質的白胡椒，以及玉竹、當歸、黨參等香料炮製兩小時而成，散發濃郁辛香，暖心暖胃。肉質細嫩、肥美甘香的一字骨煮得鬆化入味，蘸上豉油、蒜蓉及辣椒，香辣鮮甜兼備，齒頰留香。

除星馬各式主菜外，泰式美食也不少，招牌菜式如冬蔭功湯、泰式咖喱豬肉包以及近年在香港大受歡迎的泰國特色傳統水上小吃 — 泰式牛肉船麵。湯底以豬骨及牛肉加入香茅、南薑等藥材熬足６小時，湯頭清香，濃郁富層次，配料有生牛肉、泰國直送的馳名牛筋丸及豬筋丸，爽口彈牙，還有越南扎肉、粉絲及金邊粉，保持最地道的泰國風味。

▲ 星馬雞及牛串燒，惹味濃郁。(酒店提供)

另外酒店行政總廚何偉誠 (Danny)更特別推介馬來西亞頂級榴槤果肉，包括貓山王、XO、紅蝦、黑刺等品種，及傳統甜點班蘭千層蛋糕、班蘭戚風蛋糕，口感軟綿而不膩，也是宅在家的下午茶之選。

▲ Drive-Thru 免下車取餐服務於酒店正門 (科學館道)接收。(酒店提供)

除外賣自取及外送服務外，酒店新設 Drive-Thru 免下車取餐服務，客人只需先透過網上商店下單，再經指定 WhatsApp (結帳時顯示) 提供訂單號碼及車牌號碼。到達酒店前 WhatsApp 或致電通知酒店職員，屆時會有專員將餐點直送上車，讓客人毋須下車就能直接領取美食，更加方便快捷。

星馬泰外賣盛饌

日期: 即日至另行通知

預訂時間: 11am-8pm (最遲 9pm 前提取)、需一日前預訂

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查詢：3400 1305

記者：郭秀芳