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【太平清醮】長洲搶包山比賽連續3年取消　值理會估計飄色巡遊亦停辦

社會 11:30 2022/03/04

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搶包山比賽連續3年被取消。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，康樂及文化事務署今日（4日）宣布，原定4至5月，於長洲舉行的「包山嘉年華2022」活動將會取消。

康文署表示，取消的活動包括搶包山訓練、搶包山選拔賽、攀爬嘉年華及搶包山比賽。康文署指出，「包山嘉年華2022」由香港長洲太平清醮值理會及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和新冠病毒在社區傳播的風險。

搶包山比賽連續第3年取消，去年值理會於北帝廟外設有迷你版包山。（經濟日報資料圖片）

長洲太平清醮值理會主席翁志明接受TOPick查詢時表示，今年疫情嚴峻，相信飄色巡遊應該亦辦不成。他指出，以往搶包山活動取消，值理會仍有場地舉辦各項太平清醮活動及神功戲等，去年都有細包山，惟今年康文署仍未批出場地，會方亦擔憂4月會再次出現疫情大爆發，他估計今年應該連「戲都冇得做」，「儀式都應該冇，神都請唔到出嚟，廟又閂晒門，點搞啊？有祭祀都會從簡。 」

翁志明又說，今次可能歷史性地沒有任何儀式，自己亦感覺「唔舒服」，又說街坊都感到好失望。

點擊圖片重溫以往太平清醮飄色巡遊的盛況：

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康文署指出，正在進行的「包山嘉年華2022──學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，署方將個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校；得獎作品將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地及往返長洲渡輪碼頭候船區展出；亦會製作成電子副本上載於香港公共圖書館的多媒體資訊系統。

康文署表示，就由值理會主辦的太平清醮的查詢，可致電2981 2329。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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