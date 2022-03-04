【百佳限購】食米雞蛋廁紙六大產品每人限購5件　網店今早逾3000人輪候

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本港第五波疫情嚴峻，全民檢測傳出「禁足」消息引發搶購潮，百佳超級市場及屈臣氏今日(4日)公布，即日起對部分產品及藥物進行限購。由於近日顧客對各類貨品的需求急增，百佳及屈臣氏已與各地供應商緊密聯繫，並已增加各類產品的貨量。詳情請見【下一頁】

百佳即日起對部分產品實施限購，每人限購5件：

米

罐頭食品

麵食

盒裝雞蛋

廁紙

藥品

百佳網站今早亦見繁忙，上午約11時登入網站已需線上排隊，據系統顯示有逾3,600名顧客排隊，料需等候1個多小時才可登入選購。不過網店指，未來12天的送貨日期已滿額，新的送貨時間將於每日早上11時更新。 而店取易服務亦暫停至另行通知。

百佳表示，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，望市民理性選購。

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責任編輯：陳正怡