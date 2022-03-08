【發錯屍】東區醫院及警方混淆兩具遺體　消息：兩名死者相差20歲

▲ 東區醫院及警方混淆兩具遺體，消息：兩名死者相差20歲。

第五波疫情嚴峻，死亡人數增加亦影響「後事處理」。東區醫院發言人今日（8日）公布一宗「發錯屍」事件，混淆了兩具遺體，將需要運送至公眾殮房的遺體，錯誤送到域多利亞公眾殮房，初步調查發現，兩名死者英文名字相近，疑院方與警方核對名單時懷疑出現混亂引起。

消息指，其中一名死者家屬到域多利亞公眾殮房認屍，未有發現遺體並不是其家人，而當時另一名死者家屬又未認屍，之後才發現出錯。據了解，兩名死者年齡相差20年。

東區醫醫院傍晚公布錯誤運送一具遺體往公眾殮房事件，院方指當中有兩名病人的性別相同，英文名字串法亦非常相近，故懷疑醫院職員與警方人員在核對的過程中出現混亂。

首先一名病人於2月28日由救護車送到本院急症室，情況危殆。病人病情持續惡化並於同日離世。按照既定程序，院方須將在急症室離世的病人個案呈報死因裁判庭，並將遺體安排運往公眾殮房進行相關法定程序。

院方在3月3日安排將上述病人的遺體運送到公眾殮房時發現，病人遺體於早前已被運送到域多利亞公眾殮房，才知道是混淆另一具遺體。根據醫院紀錄，警方人員曾於2月28日到本院急症室處理轉移數具遺體至域多利亞公眾殮房的事宜，移送前由警方人員及醫院職員核對名單上的遺體資料。

院方進行初步調查及核對病人資料時，發現當中有兩名病人的性別相同，英文名字串法亦非常相近，故懷疑醫院職員與警方人員在核對的過程中出現混亂，導致其中一具遺體被錯誤運往公眾殮房。醫院已經與相關部門溝通以跟進事件。

院方表示，十分關注事件，已聯絡涉事家屬致歉和解釋情況，昨日（7日）已安排家屬確認遺體身分，亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已提醒職員需謹慎核對病人資料，亦會詳細調查事件經過及提出改善建議。

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記者：李榮忠