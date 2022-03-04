【明星豪宅】陳茵媺與子女練習跆拳道客廳變道場　陳豪夫婦2千呎南灣豪宅避疫

▲ 陳豪一家五口於2千呎豪宅避疫。

新冠肺炎疫情嚴峻，市民被迫宅在家抗疫，陳豪一家五口居於南灣2千多呎豪宅內。而陳茵媺（Aimee）這位好媽媽不時於IG分享親子日常，昨日Aimee於IG分享一段短片，片段中她跟三名子女練習跆拳道，無意間令偌大的客廳曝光，目測至少有3百呎，認真令人羨慕。

陳茵媺昨日（3月3日）於IG上載一條影片，負責揸機拍攝應該是陳豪，只見細女Camilla 一身跆拳道服，而陳豪將黃綠腰帶和證書「頒授」給女兒，

轉眼即見到陳茵媺跟細女齊齊起碼勢踢腳，母女功架十足，之後大仔陳梓燁和次子陳浩鋒也一起打跆拳道，最後陳茵媺同樣拿著證書拍照。

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陳茵媺並留言表示：「Happy to share... not in "baby belt" anymore! The girls in the family passed yesterdays #taekwondo test!#girlpower，The family who trains together, stays together. 」

其大意是指她跟女兒成功通過了跆拳道考試，不再是「嬰兒級」的初學者，

而陳豪接受TOPick訪問，說到太太陳茵媺陪仔女練跆拳道，他說：「是的，他們正在進行視像跆拳道黃綠帶段考試，母親和女兒同一時間通過考試而得到晉級。」，阿Mo也不忘讚太太：「她是一個不折不扣，親力親為和照顧兒女的好母親。」

為了子女著想，阿Mo在家也戴著口罩兼自我隔離，他說：「大家都要小心，齊齊保重齊齊抗疫。」

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家居寬敞

從陳茵媺發放的片段所見，客廳非常寛倘，擺放了超大型白色沙發後，依然有偌大空間給子女練習跆拳道。

其實在今年農曆年時，陳茵媺於IG分享影片，片中見到陳豪一家五口圍著客廳裡的桃花跑圈，當時已有網民驚嘆他們家的客廳超大。

▲ 陳豪夫婦的豪宅近2200呎。（取自instagram）

為子女搬屋

陳茵媺（Aimee）跟丈夫陳豪（Moses）可說是圈中模範夫妻，工人於2013年結婚，並誕下3名子女，生活幸福美滿。

原本陳豪一家原本住在大埔比華利山，有指為了3個子女的學業，於2019年尾遷入港島南灣嘉麟閣，其2200千呎豪宅月租要10萬元，為了子女著想，陳豪夫婦甘願捱貴租。

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享無敵靚景

陳豪的豪宅裝潢以白色作為主調，客廳擺放超級大型白色沙發，可容納好多人。

另外，牆壁掛上結婚照和一家五口家庭照，更為小朋友安排小角落放置玩具，至於飯廳就擺一張白色雲石紋理圓枱，當中最吸睛的是客廳的落地大玻璃，可以飽覽無敵大海景兼欣賞日落。