【明星豪宅】陳茵媺與子女練習跆拳道客廳變道場　陳豪夫婦2千呎南灣豪宅避疫

新冠肺炎疫情嚴峻,市民被迫宅在家抗疫,陳豪一家五口居於南灣2千多呎豪宅內。而陳茵媺(Aimee)這位好媽媽不時於IG分享親子日常,昨日Aimee於IG分享一段短片,片段中她跟三名子女練習跆拳道,無意間令偌大的客廳曝光,目測至少有3百呎,認真令人羨慕。

陳茵媺昨日(3月3日)於IG上載一條影片,負責揸機拍攝應該是陳豪,只見細女Camilla 一身跆拳道服,而陳豪將黃綠腰帶和證書「頒授」給女兒,

轉眼即見到陳茵媺跟細女齊齊起碼勢踢腳,母女功架十足,之後大仔陳梓燁和次子陳浩鋒也一起打跆拳道,最後陳茵媺同樣拿著證書拍照。

陳茵媺並留言表示:「Happy to share... not in "baby belt" anymore! The girls in the family passed yesterdays #taekwondo test!#girlpower,The family who trains together, stays together. 」

其大意是指她跟女兒成功通過了跆拳道考試,不再是「嬰兒級」的初學者,

而陳豪接受TOPick訪問,說到太太陳茵媺陪仔女練跆拳道,他說:「是的,他們正在進行視像跆拳道黃綠帶段考試,母親和女兒同一時間通過考試而得到晉級。」,阿Mo也不忘讚太太:「她是一個不折不扣,親力親為和照顧兒女的好母親。」

為了子女著想,阿Mo在家也戴著口罩兼自我隔離,他說:「大家都要小心,齊齊保重齊齊抗疫。」

家居寬敞

從陳茵媺發放的片段所見,客廳非常寛倘,擺放了超大型白色沙發後,依然有偌大空間給子女練習跆拳道。

其實在今年農曆年時,陳茵媺於IG分享影片,片中見到陳豪一家五口圍著客廳裡的桃花跑圈,當時已有網民驚嘆他們家的客廳超大。

▲ 陳豪夫婦的豪宅近2200呎。(取自instagram)

為子女搬屋

陳茵媺(Aimee)跟丈夫陳豪(Moses)可說是圈中模範夫妻,工人於2013年結婚,並誕下3名子女,生活幸福美滿。

原本陳豪一家原本住在大埔比華利山,有指為了3個子女的學業,於2019年尾遷入港島南灣嘉麟閣,其2200千呎豪宅月租要10萬元,為了子女著想,陳豪夫婦甘願捱貴租。

【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生 陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻

享無敵靚景

陳豪的豪宅裝潢以白色作為主調,客廳擺放超級大型白色沙發,可容納好多人。

另外,牆壁掛上結婚照和一家五口家庭照,更為小朋友安排小角落放置玩具,至於飯廳就擺一張白色雲石紋理圓枱,當中最吸睛的是客廳的落地大玻璃,可以飽覽無敵大海景兼欣賞日落。