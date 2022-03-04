【隔離設施】落馬洲河套區邊境設臨時橋樑連接深圳　圍隔工地內人員物資等不受特區法律限制

▲ 青衣的社區隔離早前已啟用。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，確診人數每日創新高，大批市民仍於社區等待送往隔離。特區政府發言人今日（4日）表示，位於落馬洲河套區的援建項目正全速推展，將提供約1,000個床位的應急醫院，及約10,000個床位的社區隔離及治療設施。當局將於落馬洲河套區邊境地區，建設臨時橋樑，連接深圳邊境。

政府發言人說，當局正於九處地點開展社區隔離及治療設施工程，而中央政府早前指派中建科工集團負責落馬洲河套區工程。發言人指出，援建項目必須盡快完成，兩地工程人員經深入討論後，同意在落馬洲河套區邊境地區建設臨時橋樑，連接深圳邊境，讓工程人員和物資可以最短時間，點對點地進出圍隔工地和深圳邊境。

另外，政務司司長行使《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下的授權，就圍隔工地範圍內的援建工程、有關人員和物資，豁免其受香港特區相關法律的限制，讓各方面的支援及資源急速到位。

發言人指，臨時橋樑將在工程完成後拆卸，發展局、保安局及相關部門會在確保邊境保安下提供所需的協助，讓應急醫院及相關設施可盡快建設完成。

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責任編輯：黃悅晴