【強制檢測】安老院、殘疾人士院舍及護養院未打針員工　下周三起須強檢

▲ 安老院、殘疾人士院舍及護養院未打針員工，下周三起須強檢。（資料圖片）

政府今日（4日）宣布，第五十三輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測下周三將展開。

食物及衞生局局長昨日（3日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於今年3月16日至22日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於3月9日至15日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於新冠病毒核酸檢測。

有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，但已經完成新冠疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士，則無須進行指明檢測。

在香港以外地區已經完成新冠疫苗接種的人士，在檢測期限的最少14天前已完成接種相關指引所建議新冠疫苗劑量的人士，亦無須進行指明檢測，而該疫苗須載列於公布的就指明用途認可疫苗列表上。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜