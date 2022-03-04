【共渡時艱】中電延緩中小企最多3期電費繳交　下周一起可網上申請

▲ （資料圖片）

中華電力有限公司今日（4日）表示，餐飲業及零售業的中小企客戶，可由3月7日起於網上申請延期繳付電費，另亦向1,000個低收入家庭派發200港元電子食物券等。

中華電力指，再次推出「中小企延繳電費計劃」，餐飲業及零售業的中小企客戶成功獲審批可延期兩個月繳付最多3期電費，即2022年3月、4月及5月需繳付的電費，可延期至2022年5月、6月及7月繳交。

另外，中電稱包括與九龍樂善堂合作，向1,000個低收入家庭派發200港元電子食物券，讓這些家庭可於網上平台購買食物，減少社交接 觸。同時，4間中電有「營」飯堂改為免費派發5,500張飯券予飯堂使用者，

中電義工隊透過香港明愛、香港路德會及香港聖公會，向獨居和雙老長者派發4,000個福 袋，提供外科口罩、食物和日用品。中電控股有限公司向全港社區抗疫連線捐出200萬港元，用以購買10,000套個人防護裝備及其他物資，供「18 區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗 疫工作時使用。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐