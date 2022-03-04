【煮．野食】肥媽教「新抱仔」陳詩欣御夫術　陸浩明暗示想在《東張西望》宣布婚訊

▲ 《煮．野食》

無綫綜藝節目《煮．野食》日前播出的第10集，肥媽（Maria Cordero）和陸浩明（6號）到訪上水坑頭休閒農莊，並邀來6號女友陳詩欣（Ayan）做嘉賓。節目中，一對小情侶瘋狂放閃，6號孖住Ayan手拖手落田種菜，又玩甜蜜互餵，睇到人眼冤！

《東張西望》宣布婚訊？

該集為6號及其女友度身訂造了「問答」環節，每條問題均擺明「為難」6號。其中一條導演問拍了9年拖的6號，與Ayan的相識紀念日是幾月幾日，6號即淡定回應：「9月17日。」隨即遭製作組笑指求生欲極強。

之後導演再問二人結婚紀念日是何時，6號搞笑回應謂：「咁又未知喎，或者留意《東張西望》啦，哈哈。」曲線宣傳公司節目，果然識撈。

6號最終技巧地逐條問題「拆彈」，成功化危為機，女友Ayan亦被口花花男友冧到暈得一陣陣。另6號自爆情人節因忘記送禮物給Ayan，說著竟就地取材送上西蘭花「補鑊」，在旁的肥媽看不過眼即搞笑叫6號「死開」，非常爆笑。

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肥媽分享御夫術

錫Ayan錫到燶的肥媽，開飯期間又與「新抱仔」分享婆媳相處心得：「你又唔係同你奶奶瞓，你就吓我，我就吓你啦！我教過一個長輩，新抱買粒花生畀你，個心都係有你，我覺得做長輩嘅，只要後生肯買嘢畀你，你都係開心㗎！」

最後，肥媽炮製素食「佳偶天成」（西芹雲耳炒蓮藕片）祝福兩人，並順道向Ayan傳授「御夫術」：「要鎖住男人個心就要鎖住佢個胃，因為佢習慣咗你嘅嘢食，佢出去食嘢就唔開心！」

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取笑6號孤寒

至於前晚（2日）播出的第11集，肥媽、6號先到錦田大江埔的農場搜購本地靚雞，再於八鄉生態農莊戶外爐灶製作一雞兩食「鹽焗雞」及「豆角炒雞雜」。

該集內容亦相當爆笑，事緣6號自資於超級市場買了8隻蝦，豈料肥媽卻極之嫌棄謂：「啲蝦咁細嘅？自己一畀錢就係咁孤寒！你睇吓你買嘅蝦，同我買嘅蝦幾唔同，你買呢啲中唔中、細唔細、大唔大，同你個人成正比，三不像！」