【烏克蘭戰爭】俄羅斯富豪賣英超豪門車路士　盡捐收益救助烏克蘭戰爭受害者

▲ 車路士班主賣盤捐助烏克蘭戰爭受害者。

俄羅斯入侵烏克蘭造成生靈塗炭，家庭破碎，大批難民亦流離失所。不過，俄羅斯不少國民不支持總統普京的動武行徑。最近甚至連俄羅斯石油大亨阿巴莫域治（Roman Abramovich）都表態，宣布出售其擁有的英超球會車路士，並將收益全部捐出，成立慈善基金，救助因其祖國入侵行為，而受害的烏克蘭人。

豁免球會欠款

阿巴莫域治透過車路士官方網站發聲明表示，「目前情況之下，我決定出售球會，因為我相信這對於球會、球迷，員工及球會贊助商和合作夥伴，都是一個有最大利益的決定。」他又稱，不會要求球會償還他提供的15億英鎊（約155億港元）貸款。

至於後續工作， 阿巴莫域治指，他已指示團隊成立一個慈善基金會，該基金會將獲得車路士賣盤的全部淨收益，而這筆巨款，會用於捐助烏克蘭戰爭中的所有受害者，包括為他們提供迫切需求和關鍵資金，同時也會支持長遠的重建和恢復工作。

據報，阿巴莫域治已經委託美國金融機構執行出售球會的程序，而車路士市值據估計，至少達30億英鎊（約314億港元），目前已經有多位富商及財團向阿巴莫域治招手。

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以往力撐普京 注資車路士助奪冠

阿巴莫域治是蘇聯解體後，俄羅斯最有權勢的富豪之一。《福布斯》雜誌曾估計這位靠石油生意發達的俄羅斯商人，身家達145億美元（約1130億港元），可謂富可敵國。現年55歲的的他，同時擁有以色列和葡萄牙籍。他2003年以1.4億英鎊收購英超球會車路士成為一時佳話。

不吝嗇金錢的阿巴莫域治其後大手筆注資球會，引入多位名將及名教頭摩連奴，令當時多年來僅處英超中上游，一直與爭標無緣的車路士，50年來首嘗頂級聯賽冠軍滋味。

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這位有猶太裔和烏克蘭血統的石油大亨，亦曾踏足政界，2000年當選俄羅斯遠東地區楚科奇自治區行政長官，直到2008年才卸任。期間正值普京上台執政， 阿巴莫域治則屢次公開支持，並提供資金予普京所屬政黨，因此他一直被視為普京親信。而過往西方國家對俄羅斯的制裁， 阿巴莫域治亦屢受波及。

至於今次這位俄羅斯富商高調賣盤捐助烏克蘭戰爭受害者，是否意味著他與普京關係決裂？亦或他只是想避免球會隨他一起受到制裁？目前尚未可下定論。

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責任編輯：莊恭南