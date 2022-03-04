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【居家抗疫】日節目實測室內暗藏邋遢　比馬桶更污糟3大高危病菌溫床

兒童健康 15:07 2022/03/04

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

家長要留意，家居中比馬桶還要污糟的地方。

本港第五波疫情嚴峻，累計確診宗數近30萬宗，染疫數字更是每日飆升。大部分市民都居家避疫，除了注意個人衛生，也要保持家居清潔，以免從環境中感染病毒而不自知。過往有日本節目公布日常物品含菌量排行榜，結果令人意外。

日本節目《主治医が見つかる診療所》過往實測了不同日常物品的含菌量，專家用棉花棒塗抹物品的四周，然後將其放於測菌儀中，10秒就可知道該物品的含菌量（RLU）。結果顯示，一向被認為骯髒的馬桶，含菌量竟並非最高。以下為節目中公布的物品含菌量排行榜：

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最新影片：

早於2年前新冠肺炎初爆發時，德國格賴夫斯瓦爾德大學(University of Greifswald)發表報告，指出黏附在物件上的冠狀病毒，可存活多達9日，是流感病毒存活時間逾4倍。若雙手不小心觸碰，再接觸眼口鼻就有機會感染，提醒家長帶小朋友外出時，更要多加留意。

此外，市民亦要勤洗手，保持個人衛生。節目中除了測試不同物品，亦有測試不同人雙手的含菌量，洗手後的手含菌量為2000RLU，製作組街訪一名21歲女生的手有8236 RLU，只比開關掣低少許，身旁男生的手則為4469 RLU，他表示自己回家後有洗手的習慣。

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責任編輯：王明芳

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