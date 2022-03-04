【網上診症】確診後免費網上睇醫生 6平台提供中西醫診症藥劑師咨詢服務
健康 13:41 2022/03/04
第五波疫情持續，確診個案急增，求診者眾多。若確診者居家隔離，需要求診、處方藥物，或藥物咨詢，可選擇六機構提供的免費中西醫視像診症或藥劑師咨詢，部份更免藥費及運費。
惟現時求診者眾多，部份平台已無法提供即日診症服務，需預約較後的日子；部份平台則會優先處理症狀較嚴重者。大家可視乎情況，選擇相應的醫療服務。
最新影片推介：
1. 中醫
香港浸會大學中醫藥診所
- 服務：免費網上診症（WhatsApp）
- 對象：新冠肺炎患者（症狀較為嚴重，影響日常生活的確診者優先；不包括已入住政府隔離措施／醫院的確診病人。）
- 費用：診金、配藥服務、藥費、快遞費用全免
- 登記／預約方法：https://bit.ly/3sDjQ8W（每日報名限額1000人）
- 備註：網上填表後等待聯絡；須準備身份證明文件及感染證明。
東華三院
- 服務：免費網上診症（微信／WhatsApp）
- 對象：目前待在家的新冠肺炎患者（包括快速檢測／核酸檢測呈陽性）
- 登記／預約方法： 只限微信／WhatsApp傳訊息預約；號碼：+852 5210 8050 / +852 5685 4035
- 費用：診金、藥物、速遞費用全免
- 備註：為患者提供7天的中藥，亦為同住家人提供免費中藥抗炎保健茶藥包。
2. 西醫
港怡醫院家庭醫學視像會診中心
- 服務：家庭專科醫生 免費網上診症（只限3月1至31日，逢星期一至五）
- 對象：9歲或以上患者（不限於新冠肺炎患者）
- 費用：藥物、運費、病假紙、轉介信等收費另計
- 登記／預約方法：https://bit.ly/35x1T2V
- 備註：診症時必須身處香港，可【按此】了解詳情
聯合醫務
- 服務：免費網上診症（須先安裝Microsoft Teams）
- 對象：目前待在家的新冠肺炎患者（包括快速檢測／核酸檢測呈陽性）
- 登記／預約方法：https://bit.ly/3sONet3
- 費用：藥物免費，運費$250
- 備註：可【按此】下載Microsoft Teams
3. 藥劑師
香港執業藥劑師協會
- 服務：免費藥劑師咨詢
- 對象：不方便離家或正在家居隔離的人士
- 登記／預約方法： WhatsApp 6903 1813（回覆時間按緊急程度）
- 咨詢範圍：接種疫苗建議、服用藥物建議、送藥服務等
- 備註： 另與社區藥房合作，以無接觸方式送藥，各區收費約$100（離島另議）。
醫護行社區藥房
- 服務：免費藥劑師咨詢、輕微疾病咨詢
- 對象：有需要人士
- 登記／預約方法： WhatsApp 6618 9212
- 咨詢範圍： 任何有關藥物及小病小痛的疑難、長期疾病管理、圍封期間遇到的藥物健康問題。
另外，亦可按情況考慮收費服務。全港18區有逾370名中醫師提供遙距診療服務（例如WhatsApp、WeChat、FaceTime、Zoom、Google Meet），部份更提供代煎藥服務、速遞送藥服務。請【按此】了解詳情。
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責任編輯：羅嘉欣