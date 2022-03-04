【全民檢測】消息：康文署擬招募「兼職前線抗疫助理」　時薪320元合約期暫定3個月

▲ 政府將實施全民檢測。（資料圖片）

第五波疫情持續爆發，政府早前指將進行全民檢測，並會騰出人力資源全力抗疫，密切監察疫情的發展，適時再檢視安排。記者得到消息，康文署擬以320元的時薪招聘「兼職前線抗疫助理」，為期3個月。

消息指，職位將按實際工作時數計算，不包括用膳時間，且無約滿酬金；合約期由3月至5月，政府有權按月續約。工作時數則可能為任何日子不定時工作，或需要在圍封檢測的區域服務。

據了解，現時公務員參與政府抗疫工作，若在原本返工時間則無額外津貼，若超時工作或在非返工日工作，則按照原本薪級表領取逾時工作補償。以同屬康文署下，一級工人職系為例，月薪介乎14,620至17,870港元之間，逾時工作補償為127.6港元，遠低於「兼職前線抗疫助理」320元的時薪。

Topick已向康文署查詢，正等待回覆。

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記者：袁澍