【家族榮耀】楊茜堯半分鐘騷多層次情緒變化　甄芯出招令大嫂發癲

▲ 楊茜堯演技大爆。

TVB播出的劇集《家族榮耀》播得如火如荼，當中馬耀祖（黃浩然飾）於第17集離世後，露出狐狸尾巴的甄芯Sammie（楊茜堯飾）更加肆無忌憚「發攻」。

昨晚（3月3日）《家族榮耀》劇情講到Sammie收到神秘人寄來的短片，發現大嫂葉彩薇（熊黛林飾）是弄斷高踭鞋，是誤殺賈洛儀Chloe（李彩華飾）BB真兇。

【家族榮耀】楊茜堯車禍後挺巨肚狂奔惹爭議 網民發揮創意誕生爆笑改圖【多圖】

最新影片推介：黃文標專訪

Sammie演技大爆發

今晚（3月4日）《家族榮耀》講Sammie巧妙地利用該段關鍵短片為自己洗白外，更將馬家搞到滿城風雨，而弄斷高踭鞋始作俑者彩薇，更因此走向瘋癲之路。

而今晚劇情焦點繼續落在楊茜堯身上，尤其只有30秒的車廂戲內，楊茜堯先後自然地轉換了愕然、若有所思、扮沒事、胸有成竹及立定決心等多層次表情。

隨後Chloe向Sammie道歉一幕，楊茜堯也是演繹得相當精彩，在Chloe面前扮沒事的Sammie，當對方轉身離開後，目光即時變得兇狠，難怪網民指甄芯個名改得好，堪稱演藝界「變臉女王」。

【家族榮耀劇透】第20集劇情預告 彩薇精神崩潰甄芯全權掌控馬氏

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

熊黛林和艾威各展演技

演技大爆發的除楊茜堯，飾演耀宗的郭政鴻、熊黛林及艾威，亦是一大亮點。熊黛林將彩薇疑神疑鬼、瘋癲、歇斯底里等狀態演繹得相當淋漓盡致。

至於「沉寂」多時的艾威，其角色表舅父何啟禮昨晚因得悉Chloe是自己女兒後，決定為女兒向罪魁禍首大嫂報仇，除施技讓拍下罪證的視頻曝光，更向原本已精神狀態有異的彩薇處處進逼，其中一句「冤有頭，債有主」對白的表情更是兇狠又恐怖。

此外，昨晚驚喜現身更有飾演Chloe媽媽生前好姊妹的顏千汶，不少網民更指千汶保養得宜，一點也不像已年屆50。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11