【好人好事】3歲兒子確診抽筋昏迷急需送院　港媽淚崩兩度截的士被拒終遇暖男司機

▲ 港媽答謝暖男司機解燃眉之急。

本港疫情嚴峻，醫療資源緊拙，即使是確診患者也未必能獲救護車接送入院。一名港媽最近在社交網絡發文，指3歲兒子確診後再度抽筋昏迷，急需求醫。惟她未能聯絡到防疫的士，心急如焚下只能跑到的士站截普通的士。而首兩名司機都拒絕接載，一直到第3部的士終遇司機願意接載，並在車上安慰哭泣中的事主。兒子獲安排入院，事主亦發文感謝該名司機：

真心多謝你肯幫我哋，多謝你救我小朋友。

一名港媽昨天（3日）在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發帖，指自己3歲的兒子確診，再度抽筋昏迷而需要即時入院，她嘗試預約防疫的士但不果，於是跑到的士站希望有普通的士司機可接載她到瑪嘉烈醫院。

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然而，她遇上的頭2位司機都拒載，港媽覆述當時情形：「頭2位司機都叫我走，話小朋友會傳染人，唔會車我，叫我自己Call車」一直到第3位司機，起初都表示不願接載：「但見我喊得咁慘問我咩事，我話小朋友抽筋昏迷一齊要入院，我真係搵唔到車」。

司機見狀即時著港媽及其兒子上車，之後更安慰她。港媽表示很快就來到醫院，而她的小朋友亦被安排入院中：「真心多謝你肯幫我地，多謝你救我小朋友。」並表示希望該名司機能看到她的答謝。

不少網民留言盛讚好人好事，並祝福事主的兒子早日康復。有同為的士司機的網民留言表示自己也曾接過類似乘客，亦有網民體諒前兩位司機可能是顧及家中老幼，才不願接載事主。而事主亦大方回應：「我當然冇怪佢地。我當然明白。只希真心想多謝第三位司機。」

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責任編輯：羅嘉欣