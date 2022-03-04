  • 25°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫物資】「連花清瘟膠囊」超額登記　下午3時半後申請列為無效

社會 15:49 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全港社區抗疫連線指，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計會有25,000名申請者受惠。

第五波疫情幾何式爆發，確診人數大增。全港社區抗疫連線昨日（3日）公布，將於今日中午開放網上登記，讓市民以先到先得形式申請5萬盒「連花清瘟膠囊」，但網上登記系統未開放已超負荷。最新消息稱，現在市民正持續進入網站登記。

登記表格網為：https://forms.gle/DeWng7iq69vAmvf26

【15:30】下午3時30分已收到超額登記申請，宣布3時30分之後的登記申請列為無效，連線將盡快整理核對資料，安排中央政府援港物資到港，給予首輪25,000名合資格登記人士。

全港社區抗疫連線稱下午3時半已超額登記。

【14:35】全港社區抗疫連線稱，現在市民正持續網上登記領取「連花清瘟膠囊」；唯現時網絡仍然十分繁忙，強調本輪登記之中，首2.5萬名合資格市民將獲發兩盒「連花清瘟膠囊」。

【12:44】「全港社區抗疫連線」今日（4日）在社交網站表示，未正式開始已有大量市民湧入登記，導致未能開放文檔，呼籲市民暫停進入，否則沒人可進入登記。

登記系統未開放已超負荷。（網站截圖）

全港社區抗疫連線指，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計會有25,000名申請者受惠。為減少接觸傳播機會，是次分發會以「點到點」專人方式送達，故申請者填寫網上申請時，必須選擇現時18區中所屬的小區。是次只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【抗疫物資】組織派5萬盒連花清瘟膠囊　每人2盒先到先得【附登記連結】
18:49 2022/03/03
【抗疫物資】組織派5萬盒連花清瘟膠囊　每人2盒先到先得【附登記連結】
【太平清醮】長洲搶包山比賽連續3年取消　值理會估計飄色巡遊亦停辦
今日 11:30
【太平清醮】長洲搶包山比賽連續3年取消　值理會估計飄色巡遊亦停辦
【共渡時艱】中電延緩中小企最多3期電費繳交　下周一起可網上申請
今日 12:06
【共渡時艱】中電延緩中小企最多3期電費繳交　下周一起可網上申請

你可能感興趣

【抗疫物資】組織派5萬盒連花清瘟膠囊　每人2盒先到先得【附登記連結】
18:49 2022/03/03
【抗疫物資】組織派5萬盒連花清瘟膠囊　每人2盒先到先得【附登記連結】
【太平清醮】長洲搶包山比賽連續3年取消　值理會估計飄色巡遊亦停辦
今日 11:30
【太平清醮】長洲搶包山比賽連續3年取消　值理會估計飄色巡遊亦停辦
【共渡時艱】中電延緩中小企最多3期電費繳交　下周一起可網上申請
今日 12:06
【共渡時艱】中電延緩中小企最多3期電費繳交　下周一起可網上申請
弱勢社群 環境衞生 強制檢測 疫情

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀