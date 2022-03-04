【抗疫物資】「連花清瘟膠囊」超額登記　下午3時半後申請列為無效

▲ 全港社區抗疫連線指，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計會有25,000名申請者受惠。

第五波疫情幾何式爆發，確診人數大增。全港社區抗疫連線昨日（3日）公布，將於今日中午開放網上登記，讓市民以先到先得形式申請5萬盒「連花清瘟膠囊」，但網上登記系統未開放已超負荷。最新消息稱，現在市民正持續進入網站登記。

登記表格網為：https://forms.gle/DeWng7iq69vAmvf26

【15:30】下午3時30分已收到超額登記申請，宣布3時30分之後的登記申請列為無效，連線將盡快整理核對資料，安排中央政府援港物資到港，給予首輪25,000名合資格登記人士。

▲ 全港社區抗疫連線稱下午3時半已超額登記。

【14:35】全港社區抗疫連線稱，現在市民正持續網上登記領取「連花清瘟膠囊」；唯現時網絡仍然十分繁忙，強調本輪登記之中，首2.5萬名合資格市民將獲發兩盒「連花清瘟膠囊」。

【12:44】「全港社區抗疫連線」今日（4日）在社交網站表示，未正式開始已有大量市民湧入登記，導致未能開放文檔，呼籲市民暫停進入，否則沒人可進入登記。

▲ 登記系統未開放已超負荷。（網站截圖）

全港社區抗疫連線指，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計會有25,000名申請者受惠。為減少接觸傳播機會，是次分發會以「點到點」專人方式送達，故申請者填寫網上申請時，必須選擇現時18區中所屬的小區。是次只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。

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記者：余思嵐