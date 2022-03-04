【好人好事】單親媽為現病徵家人急撲快測包　按摩店東主深夜送物資：幫人幫到底

▲ 單親媽為現病徵家人急撲快測包，按摩店「泰道」東主深夜送物資。

本港疫情下，重創各行各業，影響民生，按摩店「泰道」轉型提供吸塵機清洗服務，逆市自救之外，更救街坊，購入快速測試包贈有需要人。近日有單親媽媽為出現病徵家人急撲快測包，按摩店老闆深夜送物資，另有一家確診者向他求助，同樣義不容辭去幫忙。

▲ 收到一名單親媽媽求助，泰道老闆半夜送上測試包。（圖片提供：泰道FB）

「泰道 Khob-Khun Thai Massage」受防疫措施影響，店鋪被迫停業，生意大受打撃，老闆Calvin為保員工飯碗，急為店鋪尋找收入來源，本身家族經營電器中心「金怡電業」的Calvin，就轉型提供吸塵機清洗服務。在市道艱難下，Calvin跟家人購入一批測試劑，送給支持他們的街坊，更留了一批送贈深水埗基層家庭。

既然我有其他技能僅僅夠糊口的同時，我堅持有啲錢可以唔賺。

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在昨日（3日）facebook專頁「泰道 Khob-Khun Thai Massage」一則帖文，Calvin前日大約晚上11時半，處理好所有Dyson吸塵機事宜後，正打算離開舖頭時，收到一名單親媽媽致電求助，她表示抱歉唐突，不是泰道的顧客，但感無助下想找幫忙。

她已感到家中有成員好像開始有病徵，預見不妙，為大家好，決定不宜外出，無助感下，見到我們fb有快速測試包送贈，連聲抱歉唐突請求幫忙，希望明天如果我路經時，想攞幾個測試包。

Calvin正打算離開舖頭開車回大埔去，索性即時為她送上物資，除了10個測試包之外，也立即撲點基本藥物給她們。到該名媽媽住所附近已深夜12時多，將物資放在遠處，並著她一個情況暫仍安全的兒子落樓提取。

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相爭不足 共享有餘

現時有不少市民搶購甚至囤積物資，其實更應互助。Calvin此事正好帶出「相爭不足，共享有餘」的訊息。

人生最怕半咸不淡，能力所能觸及的話，幫人索性幫到底，唔好唔湯唔水，我總相信每一個人，每個舉動，係可以感染。

不齒藥房天價賣消毒火酒

今日（4日）facebook專頁「泰道」分享了另一助人的經歷，昨日有另一位女士同樣是難於啟齒向Calvin找幫忙，她一家人已染病，Calvin將所有物資全數攞上門口鐵閘掛好，讓她自行提取。

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在為該女士一家補充藥物時，Calvin順便幫她買一支消毒火酒，可時在藥房見到「天價」，從照片所見，一支家庭用大支75%消毒火酒索價$198，而4公升就$580。Calvin沒有購買，返回自家按摩店，叫家姐拿取舖內用來清潔消毒空間的消毒火酒，幫忙倒進噴壺內，帶給該女士。

Calvin難以理解，4公升火酒居然賣到成600元一桶是甚麼世道？有感做生意要「君子愛財，取之有道。」在時世艱難下，做人做事做生意也要「過得人哋，你過得到自己就是，合乎公義而已」。

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責任編輯︰顏紫燕