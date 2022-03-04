【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式  帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】

▲ 大廚教煮帶子豆腐蒸蛋白，佐飯開胃菜，有營養又易煮。

避疫在家自煮時間多，雞蛋必然會是大家的搶購食材之一。蒸水蛋大家就做得多到，不如換換口味，只用蛋白部份，同樣美味有營養，留下來的蛋黃，還可以做糕點，不會浪費。

今次請來的大廚是米芝蓮一星食府中菜廳逸東軒行政總廚譚棟師傅，他說上回疫情前大家都報復式消費，出外吃飯餐餐豐富。今回第五波疫情在家自煮就不妨吃得清淡一些。

他說不如做一道簡單的豆腐蒸蛋白，「加帶子味道就再鮮味些，只需 10 多分鐘已可完成，很方便。」

而且只需用某牌子有個福字的豆腐便可，質素不俗。他個人喜歡把豆腐對開斜切分兩半，再以切成三角形片狀，「在家吃，切法形狀其實無所謂，簡單直切成薄片都得。

至於帶子宜選厚一點的，對開切半使用，或者不好帶子的，以蝦代替也可以。食材可以很多配搭，就算配蔬菜都得，悉隨尊便。

說到蒸蛋的考工夫的是蛋與水的比例，譚師傅說蒸蛋白也差不多，蛋白和水的比例是 1 比 1.5，記得用保鮮紙包著來蒸，避免倒汗水回流便成。

▲ 材料(湯致遠攝)

材料： 豆腐 1盒 帶子 4-5隻 蛋白 3顆 水 蛋白的 1.5 比例分量 鹽 適量 生粉 適量 杞子 (裝飾用) 少許

做法：

1.先把帶子中間片開一半

▲ 把帶子片開一半。(湯致遠攝)

2.將豆腐對斜開一半，再切成三角形薄片，放在碟上

▲ 把豆腐切成三角形薄片。(湯致遠攝)

3.把蛋白加適量的鹽後打勻，跟著倒入豆腐中，用大火蒸約 10-15 分鐘，因應自家的火力而增減。

4.把帶子和杞子用熱水快灼，然後加入適量生粉水勾芡。

▲ 用熱水灼帶子和杞子備用(湯致遠攝)

5.最後把帶子和杞子和芡汁淋上蛋白面即成。

記者：郭秀芳