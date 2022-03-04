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【快速測試】花逾2000元購買檢測包　港媽：儲備多少才有安全感？

健康 13:36 2022/03/04

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有港媽花逾2000元購買檢測包，並發文詢問網民「儲備多少才有安全感？」。

本港第五波疫情嚴峻，市民紛紛購買快速抗原測試套裝進行自我檢測，不少產品都出現缺貨。近日有港媽在網上討論區發文，詢問網友家中儲備多少檢測套裝才足夠，部分網民回應，家中人均有2至10套，亦有網民認為測試套裝不會缺貨，呼籲大家無需杞人憂天。

該名港媽在網上討論區「親子王國」以「你家裡有幾多個檢測包」為題發文，問網民儲備多少檢測包才有安全感，又分享自己一家三口，全家檢測每次就要用3套，本身家中儲備了30套，「但都係驚唔夠，頭先又買了十幾個，買呢啲都買窮」，又透露至今已花費逾2000元購買檢測包。

唔係擔心冇得賣，係擔心中了，出唔到街，到時想check幾時變陰，可能會密密check。

最新影片：

帖文一出引起熱議，不少網民分享家中檢測包的存量，大部人人均有2至10套，「40個，預4人用」、「每人大約6支」、「3口之家，大約還有20個」，更有網民分享「2月中買咗1箱336盒，當時仲係好平」。

有不少家長透露，由於子女應屆是文憑試考生，故購買了一定數量的測試包，以備不時之需，「屋企暫時有5個，再買咗10個政府認可嘅比個囡考dse時用嘅」、「我仔都係今年DSE，早兩日都諗緊使唔使買多啲，因為考之前都要檢測，我諗應該有得派但自己都要有啲後備」。

不過，亦有網民表示，無需過度恐慌，甚至人沒有購買測試包，「放心啦、檢查包百分之百唔會缺、仲只會越嚟越平」、「測試包唔係治新冠藥」、「政策日日變免得到時要指定款式，所以唔會買太多」、「無必要杞人憂天，唔中都變神經衰弱」。

同場加映：

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責任編輯：羅嘉欣

 

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