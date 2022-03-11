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輕巧易操作　飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機時刻守護您家居

特約 00:00 2022/03/11

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新冠疫情在社區肆虐，不少公司也有在家工作安排，減少社區人流和社交接觸。居家抗疫要確保空氣流動，想要更加安心就可以選用空氣消毒機，消滅空氣中存活的病毒和細菌，保障家人健康。

擁有35年UV-C照明經驗的飛利浦就推出了UV-C紫外線空氣殺菌機，可在短短幾個小時內滅活空氣中99%的病毒與細菌¹，包括新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）、流感、手足口病毒、金黃葡萄球菌、大腸桿菌，甚至致敏霉菌。

UV-C光源領域權威　信心保證

飛利浦照明在UV-C應用擁有豐富經驗，產品更具有品質保障。作為長期鎮守家中的消毒法寶，飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機採用的殺菌燈管主要發射波長為254nm，有效破壞微生物的DNA結構，阻截微生物繁衍。

與此同時，飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機擁有貼心的設計，透過內嵌式UV-C紫外線管設計，消毒時紫外線不會直接照射人體，可以安心在人、寵物和植物附近使用，而不會影響用家的日常活動。同時，用家亦無需更換濾網，減省維護成本之餘，更可避免因為更換濾網而接觸到病毒造成感染。其內置的紫外線燈管使用壽命長達9,000小時，原廠提供兩年保養，大家可以安心使用。 

飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機的紫外線不會直接照射人體，使用時不影響日常活動。

三種定時模式　全方位守護家居

飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機的控制面板簡單易明，設有三種定時模式，適用於不同房間尺寸。例如客廳（16至25平方米）建議消毒4小時，睡房（10至16平方米）建議消毒2小時，浴室（1至10平方米）則建議消毒1小時。用家可以按房間的大小選擇適合的模式，為家居進行全面消毒。

此外，用家可自行設定靜音模式，避免家居的寧靜被打破，無聲無息地守護你的家庭。

飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機設有靜音模式，在晚間使用也可以安心入睡。

小巧又具效能的家電是不少人的摯愛，消毒效能可靠的飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機主體為銀色，設計時尚簡約，機身纖巧，尺寸為20x20x40cm，重量亦只有3公斤，方便移動到不同房間使用之餘，收納亦不佔位。

飛利浦UV-C紫外線空氣殺菌機體積小巧，操作簡單易明。

立即於以下地點購買： 

飛利浦官網
https://bit.ly/35EMBsU

豐澤網店
https://bit.ly/3pxLF0p

友和網店
https://bit.ly/3vx7iBO

¹ 經美國Innovative Bioanalysis實驗室測試，在18立方米的測試腔室內對新型冠状病毒(SARS-COV-2)進行滅活測試，UV-C紫外線空氣殺菌機在90分鐘運行後可減少99%以上經過空氣傳播的新型冠状病毒。(Laboratory Project Number 1136)。

（特約）

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