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【Disney+劇集】《單戀原聲帶》收錄多首金曲　韓韶禧+朴炯植演繹友達以上戀人未滿浪漫

娛樂 14:07 2022/03/04

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韓韶禧與朴炯植合作演出《單戀原聲帶》，演繹一段浪漫感人的青澀愛戀。

Disney+韓劇《單戀原聲帶》將於3月23日上架，由曾出演《以吾之名》、《無法抗拒的他》和《夫妻的世界》的人氣女星韓韶禧及主演過《Happiness》、《金裝律師》、《大力女子都奉順》的演技派男神朴炯植攜手合作，演繹一段浪漫感人的青澀愛戀。

《單戀原聲帶》

友情與愛情曖昧之間

故事訴說奮鬥多年的填詞人恩秀（韓韶禧飾演）與相識19年的好友宣宇（朴炯植飾演）之間的故事。恩秀因没有單戀經驗，正苦惱著需要創作出一首講述單戀心境的歌曲，好友宣宇為協助她因而開展共同生活，住在同一屋簷下並分享各自的愛情故事以提供音樂靈感。

宣宇為了不打破兩人之間的微妙平衡、甚至永遠失去她的風險，多年來只能隱藏著自己的情感，偷偷暗戀着恩秀。朝夕相處的兩人對彼此不能說出口的情愫逐漸浮面，使他們遊走在友情與愛情曖昧不明的邊界上。

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收錄多首金曲

該劇由編劇安世邦（Ahn Saebom） 與曾執導《黑道律師文森佐》、《成為王的男人》、《金錢之花》的導演金熙元（Kim Heewon） 攜手合作。

《單戀原聲帶》收錄多首由韓國頂尖音樂人獻唱的歌曲，包括Super Junior圭賢、朴寶藍及韓國二人女子組合Davichi，令觀眾回想起那些感人至深，或轉眼消逝的愛情。

最新影片推介：黃文標專訪 

撰文 : TOPick柴犬出動

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