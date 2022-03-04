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【院舍爆疫】劉宇隆強調確診者適宜打針　染疫長者退燒一個月後即可接種

社會 13:13 2022/03/04

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劉宇隆強調確診者適宜打針，染疫長者退燒一個月後即可接種。（資料圖片）

本港新冠疫情肆虐，安老殘疾院舍成為重災區，港大微生物學系講座教授袁國勇建議確診者應康復後3個月才接種疫苗，不過疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則認為，Omicron變種病毒來勢洶洶，由公共衞生層面出發，沒有人會檢測到陰性才打針，強調確診者也可打針，長者若已感染，退燒後大概一個月後即可接種。

袁國勇昨日（3日）到護理院視察後，建議院舍長者打疫苗前要先快速檢測，至於確診者應康復後3個月才接種疫苗。劉宇隆今日（4日）在港台節目則反駁指，無科學根據顯示確診者不能打針，稱長者若已感染，退燒約一個月後就可以接種疫苗， 指有媒體的報導有誤差，認為政府需要闢謠：

即使院舍有爆發，亦可以到場為長者打針，和平時候可以等幾個月，但現在等不了；由公共衞生層面出發，無人會檢測到陰性才打針，很對不起，袁教授是我一位很敬重的同事，我與他相認相知30多年，現時這個公共衞生必須要拆牆鬆綁，如果因為一樣事情阻截這個（接種疫苗）的速度，就大局觀而言，我自己必須放開來說，因此或得罪很多人。

他認為院舍不應再有藉口不為長者接種，強調確診者也能打針，每個持份者包括安老院舍營運者、私營醫護及政府，都應負責任在院舍接種疫苗。他強調如果因為院舍負責人的認知有錯誤，令院友染疫身亡，有需要問責；另外家長亦有責任安排兒童接種疫苗。

劉宇隆建議，接種科興的長者，第一針與第二針之間相隔日數，可考慮由原來的28日縮短至21日，第三針也可再提前接種，因為按數據顯示未打針的死亡率，比已打針的高出8至10倍。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https：//bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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