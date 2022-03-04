【星二代】與張智霖跟蹤魔童約會　袁詠儀：忍不住要看一看

▲ 張智霖與靚靚跟蹤兒子約會女生。

藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）育有15歲兒子張慕童（魔童），魔童遺傳了父母的優良基因，長得高大又靚仔，踏入青春期，靚靚擔心魔童出現早戀情況，靚靚日前獲邀上內地真人騷節目《朋友請聽好2》中透露，與Chilam跟蹤兒子約會女生，連魔童與女生到餐廳吃晚餐時，靚靚與Chilam都在餐廳找其他位置坐低「陪食」，靚靚笑言只是想「看一看吧」。

靚靚在節目中說當得知魔童單獨約會女生時，顯得相當著緊，更由Chilam開車送魔童到約會的地方：



我那個時候說，我要做一個很好的婆婆（奶奶），不要那麼的麻煩這樣。你知道嗎，那一刻我心裏面就是那種『看一看吧，這樣』，但我忍不住就拉著我老公跟著。我們開車送他去，（告訴他）我們不會打擾你的，我們在旁邊這樣。

直到魔童與女生吃晚餐時，靚靚雙眼一直注視著魔童，觀察他的一舉一動，更在同一間餐廳找位置坐下，然後跟兒子說：

你去你的，我跟爸爸在那個地方坐下來吃飯，不會管你的。

但最後靚靚都是放心不下：

我們兩個人很快就吃飯，然後假裝散步就跟著人家。我不是擔心我兒子會做什麼事情，但是你很想去跟他說，因為他才十幾歲，有些事情不要那麼早地去做一些決定。

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魔童操流利英語動靜皆宜

今年15歲的魔童就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），學校自1966年創立，屬本港首批國際學校，提供美式課程，並重視體藝發展，設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等，每年學費大約20萬港元。

現時HKIS在淺水灣及大潭設有2間校舍，分別提供幼稚園及中小學部使用。據學校網頁介紹，HKIS與路德會共同創辦，以基督教為基礎信仰，推動學生擁有正確價值觀。在淺水灣校舍內更設有路德會小教堂（Church of All Nations），以團結英語社區及讓區內基督徒前往敬拜。HKIS吸引不少星爸媽安排星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及著名導演王家衛的兒子。

魔童不時上載與外籍同學玩耍、去主題樂園玩的照片，說得一口流利英語的他，Post IG都會用英文。 除了懂得玩樂器，他還熱愛運動，特別是滑板，經常在其IG動態分享踩板的影片，身手相當靈活，絕對是動靜皆宜。

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責任編輯:陳麗薇

