【第五波疫情】港鐵累計近2000名職員染疫　女子狂抹口水鼻涕於港鐵車門

▲ 大媽以鼻涕抹港鐵車門，狀甚嘔心。

第五波疫情至今仍未受控，其中港人最常用的公共交通工具港鐵亦告失守，至今港鐵有逾千員工確診，情況令人擔憂。今日一條網上流傳的一段影片顯示，一名中年婦人口罩扯開，以身阻擋港鐵車門關閉，並用手抹鼻涕，然後在抹在車門上，場面極為嘔心。

本港確診個案持續高企，人人自危，早前港鐵上更有人公然扯開口罩撩鼻進行快速測試，引起網民公憤。而今日，再有影片流出，顯示有一名大媽，在港鐵車門前，扯開口罩抹鼻涕，然後更將污染物塗抹在車門上。

影片顯示車廂內已無乘客，而月台上一名大叔則直斥抹鼻涕大媽：「你個個返工時間係到搞三搞四，我爆料啊！」。期間該大媽不為所動，僅怒目望向鏡頭，同場則有兩名港鐵職員維持秩序，避免其他人接近該大媽。

▲ 大媽以鼻涕抹港鐵車門，狀甚嘔心。

就事年TOPick已向港鐵查詢，目前正等待回覆。

港鐵公司日前公布，截至3月3日下午6時，共錄得155宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約1700宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

最新影片推介：

為了進一步保障乘客和員工的安全和健康，港鐵所有前綫員工及承辦商人員今日起每天返回工作地點前，必須進行快速測試，檢測結果呈陰性才可上班工作。 然而，隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，港鐵會盡快通知公眾。

責任編輯：莊恭南