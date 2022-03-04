【抗疫支援】新城市廣場送3500盒快測劑予醫護及沙田市民　下周一憑證領取【不斷更新】

▲ 新城市廣場送3500盒快測劑予醫護及沙田市民，下周一憑證領取。（新城市廣場提供）

在第五波疫情下，確診數字屢創新高，本港醫護疲於奔命，新城市廣場今（4日）宣布，為感謝前線醫護人員及與沙田居民共度疫境，準備打氣包以供派發，而商場亦將於4月份推出春日消費券獎賞，與市民及商戶疫境同行，共度時艱。

新城市廣場指，準備了500份打氣包予前線醫護及沙田居民，由3月7日至13日期間憑相關證明文件即可免費領取，打氣包內有7盒抗原快速檢測盒劑及50元商場餐飲禮券，無論外賣自取抑或於餐廳安坐用餐同樣適用，於抗疫期間守護沙田居民及醫護的健康。



廣場又預告，為了與商戶共同面對疫情困境，將於4月份推出「春日消費券獎賞」，派發共700萬元消費禮券，最高單日回贈超過4,100元，禮券商戶涵蓋餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理等類別，商場於疫情期間以消費禮券方式回饋市民，希望市民購物時賺取更多優惠，減輕負擔。

▲ 廣場又預告4月份推出「春日消費券獎賞」，派發共700萬元消費禮券。（新城市廣場提供）

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責任編輯：陳麗娜