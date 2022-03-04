【校長專訪】劉本章校長服務特殊學校25年 積極開發電子教學照顧學生程度差異

▲ 三水同鄉會劉本章學校仇恒初校長直指，智障學生的生活一樣離不開科技，以平板電腦進行科技學習是大勢所趨。(湯致遠攝)

疫情肆虐下，學校網課成了主要的學習途徑，當大部分學生或家長還在適應這新常態，作為特殊學校校長的仇恒初則慶幸，三水同鄉會劉本章學校早在兩、三年前已以科技教育為主導，如今學生的學習進度跟正常上課日子相差無幾，一切源於仇校長堅信：「每人都有接受科技教育的權利，特殊學生更需要科技來幫助進行個人化的學習。」

理想的教育是因材施教，仇恒初校長在實習時卻發現理想與現實的殘酷差異。「在公開考試範圍的框架下，教科書都以此標準，令學校淪為倒模式教育。」對比之下，沒有公開試或校內試的特殊學校，更能真正做到因材施教。仇校長自畢業後便在這間輕度智障的三水同鄉會劉本章學校任教，至今快將踏入第二十五個年頭。

▲ 仇恒初校長認為特殊學校的學生更需要借助科技學習，才能有效地消除學習的障礙。(圖片由受訪者提供)

學校班級由小一至中六，包括了自閉症、輕度智障、專注力不足、過度活躍症等學生。仇校長笑說：「所謂名校的學生，原本已經很醒目，老師的作用不算太大關鍵。特殊學校更需要叻的老師來教，如何令不同需要的學生有效地學習，絕對是一項大挑戰。」

特殊學校是小眾的一群，加上學生的程度差異大，上課時多會跨班跨級分組進行，學校只能自製自印教科書和工作紙，甚至每個學生的課本都不一樣，做到真正的因材施教。仇校長解說：「內容比普通學校的課程分得更細，如數學科會分為1至10、10至20的加數等。」

理解體諒再教育

普通學校跟特殊學校最大差別在於學術表現，仇校長亦直言特殊學校的老師確實會遇上較多挑戰。「有學生在上課時，上前將老師的眼鏡打掉，這在普通學校發生的話，是絕對不能接受。當得知學生是受自閉症影響的便能理解，他們可能只是出於一時的好奇心，加上缺乏同理心，不知道這行為會令人不開心。」仇校長強調這些問題可以慢慢改善，最重要是明白他們的出發點並非惡意。

▲ 早在兩三年前，三水同鄉會劉本章學校的學生已一人一平板電腦，借助科技進行學習。(圖片由受訪者提供)

仇校長記得初執教鞭時，在課堂上遇上不願做工作紙，而且情緒十分激動的自閉症學生，細問下才知他對紙張上的摺痕極度反感才有此反應。又或是對於專注力不足的學生，講話時要先點名，以最直接易明方式來下達指令，當學生坐不定時不要問「點解」，直接講「A同學坐好」便可解決。他說：「即使專注力不足的學生，不等於專注力是零。事實上成年人的專注力都是有限，特殊兒童只是特別有限，老師就要想辦法好好利用這有限的專注時間。」

雙贏的科技教學

學生去學校是為了學習，仇校長堅信：「人生出來是渴望學習，從學習中建立信心和得到愉快。這不是去迪士尼那種開心，而是由滿足感中得到的快樂。」為了令學生更有效地學習，他跟老師們便打起科技教學的主意，早在十多年前已推出了《星願小王子》互動語文學習遊戲軟件，想不到竟大受家長和小學生的歡迎。再來就是2016年推出獲獎的Rainbow Star電子書系統，現已設計出600本的電子書，包括語文、數學和常識，同樣受到學校和學生的歡迎。

在疫情的網課下，「數碼鴻溝」再次被提起，仇校長對此甚為感慨。「難道窮的、能力不足的弱勢群體就無資格使用科技產品嗎？每個人都有接受科技教育的權利。借助科技來學習很平常，就如小時候用快譯通一樣。」科技教學更可幫助老師照顧學生的個別程度差異。「以Rainbow Star電子書的內容，每一隻字老師都可因應教學需要而修改。只有真正任教的老師才清楚學生的程度，知道如何才能修改出最適合學生的課程。」

▲ 由三水同鄉會劉本章學校開發的《星願小王子學習系列》，運用資訊科技提供閱讀及識字訓練，可有效地協助學生發展感官功能。(湯致遠攝)

仇校長以近視學生與眼鏡為比喻，不戴眼鏡時，黑板也看不到，而電子書就是適合自己的眼鏡，可將差異和障礙消除。早在兩、三年前，他的學生已一人一平板電腦進行學習，老師先挑選電子書，學生登入系統後便可同步進行學習。「在電子書上隨便指任何一隻字都有解釋、筆劃。如不懂寫『火』字，可在平板上跟著寫，已學懂的就專注在用法方面，此時便可照顧到學生的學習差異。」仇校長笑說現時的網課只是將上課地點由學校變成家中，學生不會有太大的適應問題。

別再自我標籤

講起不少家長對特殊學校甚為抗拒，怕子女入讀後從此被標籤，仇校長語重心長地道：「不是去找一間你親戚朋友覺得最好的學校，而是找一間能讓小朋友愉快學習和成長的合適學校。學習是成長和進步，就算學生每日只學懂一個中文字，但12年畢業後也可累積不少東西。」學生從愉快學習中慢慢成長，漸漸建立自信，活出開心、健康的正面人生，才是學習的真正目的。

▲ 現時全港有近 200 間學校付費使用 Rainbow Star 電子書系統，特殊學校佔了六成。(圖片由受訪者提供)

仇校長強調不要低估學生的能力，人生是有很多可能性。「學生不要先入為主去歧視自己，凡事要勇敢去嘗試，不要輕易放棄，享受生活，若有能力的話便服務社會。」

記者︰劉妙賢