【心理健康】疫情遭隔離觸發負面情緒 失眠急躁難專注或陷過度焦慮【內附臨床心理學家紓緩建議】

▲ 隔離人士受困於陌生環境，加上遇上預期之外的狀況，便有機會出現焦慮等負面情緒。(iStock圖片)

在第五波疫情下，需要隔離的人士與日俱增，早前更傳出有竹篙灣隔離人士情緒失控，懷疑出現自殺、動手打人等情況，臨床心理學家黃蔚澄博士指這批人士已很明顯地出現情緒困擾，需及早紓緩，免引發更嚴重的情緒問題，影響精神健康。

近來確診數字節節上升，黃蔚澄博士指不少人士出現困憂、焦慮、不知所措等情緒，特別是正在隔離的人士，因受困在某個地方，完全顛覆了以往的生活習慣，同時感到孤獨及被孤立，更易觸發負面情緒。黃博士說：「有好多事情不在預期內發生，隔離人士會感到好無助、不開心，有種完全不能控制自己生活的感覺。」加上他們對於確診的不確定性，或是認為有機會確診等，便會感到焦慮。

▲ 若出現食慾降低、心跳加快、手部動作變多等情況，便要留意自己的情緒健康。(iStock圖片)

黃博士指，在隔離期間，以青少年和女性較易比一般人出現情緒問題。青少年一向依賴朋輩的支持，而女性多數為在職婦女，在家工作已經增添了不少壓力，當被通知要隔離時，因肩負交接工作、照顧一家大小等責任，更會加劇受壓的情緒。

不似預期增焦慮

在疫情肆虐兩年多以來，大眾對隔離措施已不算陌生，為何近日才出現較嚴重的精神情緒困擾情況？黃博士指，以往隔離規則清晰，包括何時進出隔離營、膳食安排、檢測措施等全都有例可循，隔離人士全都心中有數。在這種心理狀態下，大都能平靜地接受安排。可是當下措施朝令夕改，在消息混亂、電話熱綫無人接聽等情況下，便有可能增添負面情緒。

如早前便有隔離人士情緒失控，一度企圖跳樓，亦有人在房間內不斷大叫「我要走」等，黃博士指這全是觸發負面情緒後的正常反應。「企圖跳樓的不一定想死，可能只是一種激動情緒的發洩，宣洩自己的減壓方法。」為免負面情緒一發不可收拾，隔離人士可從生理情況來判斷自身精神狀況。

黃博士說：「焦慮會造成一些生理影響，當出現無胃口、心跳加快、失眠、手部動作變多等，均是明顯的症狀。當事人會產生逃避情緒，不想跟人分享，或是與人講話。平日手機不離手的人，也會完全放下手機，對大部分事物失去興趣等。」

保持與外界聯繫

若察覺出現過度焦慮等情緒問題時，黃博士建議，首先要維持健康的作息習慣，以及照顧好自己的身體健康，如保持足夠睡眠、均衡飲食、定時運動等。要知道人是群體動物，記得跟親朋好友及社交圈子保持聯繫及互動，但嘗試避免只討論有關疫情及隔離情況的話題。「在打電話、傳短訊、視像通話或以電郵方式跟親友聯繫，從中感到更實在，也在提醒自己在生活中仍有可以連繫的人。」

黃博士建議進行呼吸訓練及靜觀練習，以幫助放鬆身心。「靜觀練習，以舒服的姿態安坐，專注於呼吸之間，有種活在當中，撇除雜念，慢慢感受周圍的氣息，達致慢慢欣然去接受現狀的狀態。」即使受限制於室內，也可進行一些簡單的運動，如伸展四肢的拉筋動作等，均有助改善情緒及減低壓力。

▲ 隔離人士可借助網絡跟親朋好友保持聯繫，減低孤立感。(iStock圖片)

學會自在獨處

在隔離期間，學會自在地享受獨處時間是十分重要。先要學會辨識及接納自己的孤獨感，如利用空閒時間，做一些日常喜歡的事情，如閱讀、煲劇等。專注享受活動過程中帶來的樂趣，從中感受獨處並非是壞事。事實上，在獨處時有時間去反思，也是個正面的體驗。瑜伽、冥想或寫日記等均能有助放鬆自己，甚至取代負面思想，從而感到內心平靜。

黃博士指，不同的情緒反應是人之常情，若有需要的話，不妨找專業人士傾訴，如香港撒瑪利亞防止自殺會、生命熱綫等機構亦有情緒支援熱綫的服務。有些人則會傾向於找朋友傾訴，黃博士提醒要小心挑選人選。「對方應該是願意專心聆聽的人，不會將自己的負面情緒加入其中，免得『兩敗俱傷』，因同病相憐的人會忍不住一起『放負』，有很大機會令情緒變得更低落。」若焦慮、低落情緒持續，有機會演變為抑鬱症等情緒病。

過度焦慮迹象自我檢查

1．留意自己思緒是否被困擾的事情佔據（如疫情如何影響生活）

2．對相關事件的新聞或資訊變得敏感

3．難以集中或專注在工作上

4．難以入睡或感到急躁

5．呼吸變得急促、心跳加速

6．無時無刻都在跟進社交媒體或新聞內容

（資料由www.mind.org.hk提供）

記者：劉妙賢