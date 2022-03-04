【全國兩會】港區人大代表19人告假　吳亮星接任團長

▲ 今年與會的港區人大代表僅17人。（陳勇供圖）

全國人大會議明天開幕，11日上午閉幕，為期6天半，今天早上召開的預備會議，通過大會的10項議程，包括審議第十四屆港澳全國人大選舉辦法草案。

疫情影響，今年上京的港區人大代表和政協委員人數大減，其中，36位代表，就有19人請假，包括顔寶鈴、王庭聰、廖長江、陳智思、陳振彬、鄭耀棠、洪爲民、田北辰、雷添良、譚志源、盧瑞安、霍震寰、黃玉山、陳曉峰、蔡素玉、馬逢國、譚耀宗、吳秋北、陳曼琪。

由於原團長馬逢國、副團長黃玉山和盧瑞安今年均告假，港區人大團昨上京待檢測報告過關後，即召開會議，推舉了新團長。其中，新團長由前立法會議員吳亮星接任，副團長則是馬豪輝及葉國謙，民建聯立法會議員陳勇則擔任新聞發言人。

▲ 今年有19位港區人大代表請假。

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責任編輯：林曉君