【兒童理財】研究儲蓄工具選擇攻守兼備　專家分享3招孩子精明理財方法

▲ 專家分享3招家長教孩子精明理財方法。

新年虎進金來，疫情關係，今年小朋友除了收到傳統利是，或會有更多由爸媽代收的電子利是。家長不妨趁此機會引導孩子按步就班地養成儲蓄好習慣，由豬仔錢罌到未來成功滾存自己的第一桶金。



家長可以參考以下簡單的理財教育三步曲，根據小朋友的歲數調整方法，逐步掌握理財知識，助孩子建立良好的金錢觀念及習慣。



第一步：學識「儲起」

年幼孩子難了解金錢的概念，要讓數字實體化，家長不妨把孩子收到的電子利是兌換成現金，讓越來越少機會接觸實體貨幣的孩子們親手將利是錢儲入豬仔錢罌。家長更可鼓勵孩子持之以恆，以同樣方式存入零用錢，以簡單直接的「實戰經驗」，讓小孩親身體驗一下錢從哪裡來！



第二步：擴闊存款視野，訂立明確儲蓄目標

當孩子養成儲錢習慣後，家長可與孩子到銀行開設兒童户口，認識不同的理財渠道及利息等的基本儲蓄及理財的概念。透過存摺簿或存款卡，定期和小朋友一起查看户口結存，設立可行的儲蓄目標，並學習可以如何應用利息達到該目標，更進一步學習獨立理財。



第三步：研究各種儲蓄工具 選擇攻守兼備的理財方法

隨著小朋友踏入青少年階段，家長可以逐步開始與子女討論現金存款以外的理財方法，例如人壽儲蓄保險。由於此類中長線保險的保值和增值能力一般比純儲現金或儲於銀行較高，既可作為孩子學習理財的入門選擇，同時為他們自己添置人壽保障。

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儲蓄理財不分年齡 財富增值隨時起步

根據2020年底的調查顯示，超過六成的香港家長以銀行儲蓄為主要理財工具，僅一半家長知悉保險的理財及其財富增值功能。在低息環境下，銀行利息或追不上通脹的速度，如果家長與子女討論理財時，發現自己有理財缺口，或希望為自己的孩子儲多一筆教育經費，可按需要選擇合適、具保障功用的理財工具增值財富，例如購買人壽儲蓄計劃，透過財富持續增長，支持小朋友未來各樣發展。

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撰文：富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅