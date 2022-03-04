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【政府資助】新一輪新興體育活動資助先導計劃接受申請　申請機構最多可獲15萬資助

社會 14:29 2022/03/04

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新一輪「新興體育活動資助先導計劃」接受申請。（資料圖片）

康樂及文化事務署（康文署）今（4日）宣布接受新一輪的「新興體育活動資助先導計劃」申請，截止日期為下月30日，每間申請機構最多可獲15萬資助，或個別活動合資格總開支85%的資助，以資助金額較低者為準。

申請體育機構必須是根據《公司條例》（第622章）以擔保有限公司的形式註冊並備有組織章程細則的非牟利團體；所申請的新興體育活動須有別於現時由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會轄下的體育總會專屬管治的體育運動；並須為相關運動項目的亞洲體育聯會／區域性體育聯會／國際體育聯會認可的屬會；以及須在過往最少兩年具成功舉辦不同級別或類別體育發展計劃的經驗，並得到大眾踴躍參與。

申請團體亦須提交補充資料包括全面的長遠發展及推廣計劃；證明具備籌辦和安排活動的能力、完善可行的管治架構、具問責性和透明度的政策，以及在體育界受認可。新申請機構將獲優先考慮，如屬再次申請者，康文署在審核其重新申請時會考慮其過往表現及成績。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：黃小冰

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