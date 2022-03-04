【確診心聲】染疫男生被室友趕走　返家後被嫌棄不准入廁所嘆人情冷暖

▲ 染疫男生被室友趕走，回家後被家人嫌棄，不准他入廁所。

第五波疫情持續，確診者急增，人人自危。本港一名男子發文訴苦，表示近日染疫後被室友趕走，回家後又被父母嫌棄，不准他用廁所，只准於睡房活動，令他感到痛心，慨嘆人情冷暖。惟帖文一出，網民幾乎一面倒認為，理解家人的做法，認為這樣做也無可厚非。

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被家人嫌棄不准入廁所

該名男子在facebook群組「香港抗疫關注組」發文表示，本來與朋友合租單位居住，感染新冠肺炎後，對方立即著他搬走。事主稱：「覺得惹到俾人唔係咁好，於是決定返屋企。」他坦言與家人關係欠佳，但估計對方理應不會惡言相向，

我以為返到屋企，屋企人點都會關心下我。雖然平時關係唔好，但應該點都唔會俾難聽說話我聽。

惟他發現，回家後，家人的對待與自己預期的是兩回事，活動範圍只限睡房。家人不准他進廁所，不准他洗澡。他說：

點知我入咗間房之後，原來先係惡夢嘅開始。屋企人居然叫我唔好入廁所刷牙、沖涼。係呀，佢哋叫我六日都唔好沖涼，連去廁所都俾佢哋話播毒，好似我中咗咩絕症咁。

▲ 該名染疫男子在睡房內用膠袋盛載水來刷牙。（facebook群組「香港抗疫關注組」）

在睡房用膠袋盛水刷牙

發文當日，他表示剛在學習如何用膠袋盛載水來刷牙。確診後所遭受的對待，令他身心俱疲，感慨人情冷暖。他說：

本身已經唔舒服，仲要俾佢哋精神攻擊。啱啱先學緊點樣係房刷牙，得個膠袋裝住啲水，真係得啖笑。中咗肺炎之後，真係feel到曬人情冷暖，好心寒。

不過，事主一番感言引來熱議。有人認為，事主所面對的問題正是不少港人目前面對的兩難局面。但大部份人也贊同家人的做法，甚至批評事主搬回家居住的決定。

不少網民認為，居住空間狹窄，大部份人家中只有一個廁所，共用的傳播風險高。若然事主認為不好傳染給朋友，為何又不考慮家人受感染的風險。甚至有人質問，既然一早搬出去居住，為何染疫後不租住酒店。大多數網民認為，事主也應為家人的健康著想。

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責任編輯：羅嘉欣