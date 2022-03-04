  • 25°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【我們的滾燙人生】張晉化身「蜘蛛俠」挑戰高空滑索　寫「最後家書」同意太太再婚？

娛樂 16:15 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

蔡少芬和張晉是圈中模範夫婦。

由「滾燙家族」X-Leader張晉領軍、陳小春、張智霖和張淇等人主持的實境真人騷《我們的滾燙人生》，透過主持人親身體驗熱血職業，帶領觀眾向各行各業的無名英雄致敬。

承上集節目，「滾燙家族」趙文卓、張雲龍、高瀚宇和王賀勇（Ricky）到訪長沙市公安局體驗特警生活，實行透過三天兩夜的實習，成為最熱血的人民公僕。

最新影片推介：黃文標專訪

【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去

要成為一名熱血特警，並不是想像中簡單，除了接受體能和射擊訓練，一班新手特警還要化身「蜘蛛俠」、在樓高18米的大樓進行高空滑索訓練。

這一連串訓練，就連武打經驗豐富的張晉也直呼緊張：「我拍了那麼多年戲，也完成了很多高空動作，但是還是會畏高。」不過張晉還是一馬當先舉手體驗，猶如特技人的完美表現，也為成員們帶來巨大鼓舞。

陳小春（左）與張晉（右）一同參加節目。

張晉與蔡少芬恩愛至極

作為以生命守護生命的警種，「滾燙家族」在執行任務前寫下「戰前家書」、用文字紀錄留給最愛的說話。期間「愛妻號」張晉透露，並不是第一次留下「最後口訊」。

原來他每次坐飛機、和太太蔡少芬（Ada）分開的時候，都會叮囑她幾句說話，以免留有遺憾，最後他還藉著家書表達對於家人的愛： 「老婆，我要去執行任務了，如果有甚麼意外，你和女兒、兒子都要好好地生活下去，當然如果你想再找一個，也是可以的，但他必須愛我們的孩子，我真的非常非常非常愛你們。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬婚後發現患不治之症　張晉攜手過難關：婚姻的意義就是同行

早年Ada曾在節目分享感情觀，談到假如自己先走一步，她不介意老公再娶，只希望後母能夠和子女相處融洽。

Ada還坦言把每次離別視作最後一次：「每次坐飛機我都會跟張晉說，老公我現在在飛機上了，要是我有事的話，你必須好好保護兩個女兒。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬扮瑪麗蓮夢露強吻老公　Ada與張晉重演《鐵達尼號》經典場面　
13:05 2020/08/23
【妻子的浪漫旅行】蔡少芬扮瑪麗蓮夢露強吻老公　Ada與張晉重演《鐵達尼號》經典場面　
【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去
16:43 2020/08/30
【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去
【披荊斬棘的哥哥】張晉組男團蔡少芬讚好　黃貫中因一事激嬲朱茵
16:08 2021/08/12
【披荊斬棘的哥哥】張晉組男團蔡少芬讚好　黃貫中因一事激嬲朱茵

你可能感興趣

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬扮瑪麗蓮夢露強吻老公　Ada與張晉重演《鐵達尼號》經典場面　
13:05 2020/08/23
【妻子的浪漫旅行】蔡少芬扮瑪麗蓮夢露強吻老公　Ada與張晉重演《鐵達尼號》經典場面　
【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去
16:43 2020/08/30
【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去
【披荊斬棘的哥哥】張晉組男團蔡少芬讚好　黃貫中因一事激嬲朱茵
16:08 2021/08/12
【披荊斬棘的哥哥】張晉組男團蔡少芬讚好　黃貫中因一事激嬲朱茵
張晉 蔡少芬 夫妻之道 爸媽心聲 家庭關係 綜藝節目 娛樂機構 演員

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀