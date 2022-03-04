【我們的滾燙人生】張晉化身「蜘蛛俠」挑戰高空滑索　寫「最後家書」同意太太再婚？

▲ 蔡少芬和張晉是圈中模範夫婦。

由「滾燙家族」X-Leader張晉領軍、陳小春、張智霖和張淇等人主持的實境真人騷《我們的滾燙人生》，透過主持人親身體驗熱血職業，帶領觀眾向各行各業的無名英雄致敬。

承上集節目，「滾燙家族」趙文卓、張雲龍、高瀚宇和王賀勇（Ricky）到訪長沙市公安局體驗特警生活，實行透過三天兩夜的實習，成為最熱血的人民公僕。

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要成為一名熱血特警，並不是想像中簡單，除了接受體能和射擊訓練，一班新手特警還要化身「蜘蛛俠」、在樓高18米的大樓進行高空滑索訓練。

這一連串訓練，就連武打經驗豐富的張晉也直呼緊張：「我拍了那麼多年戲，也完成了很多高空動作，但是還是會畏高。」不過張晉還是一馬當先舉手體驗，猶如特技人的完美表現，也為成員們帶來巨大鼓舞。

▲ 陳小春（左）與張晉（右）一同參加節目。

張晉與蔡少芬恩愛至極

作為以生命守護生命的警種，「滾燙家族」在執行任務前寫下「戰前家書」、用文字紀錄留給最愛的說話。期間「愛妻號」張晉透露，並不是第一次留下「最後口訊」。

原來他每次坐飛機、和太太蔡少芬（Ada）分開的時候，都會叮囑她幾句說話，以免留有遺憾，最後他還藉著家書表達對於家人的愛： 「老婆，我要去執行任務了，如果有甚麼意外，你和女兒、兒子都要好好地生活下去，當然如果你想再找一個，也是可以的，但他必須愛我們的孩子，我真的非常非常非常愛你們。」

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早年Ada曾在節目分享感情觀，談到假如自己先走一步，她不介意老公再娶，只希望後母能夠和子女相處融洽。

Ada還坦言把每次離別視作最後一次：「每次坐飛機我都會跟張晉說，老公我現在在飛機上了，要是我有事的話，你必須好好保護兩個女兒。」