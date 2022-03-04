【死亡個案】再多136名染疫者離世　年齡介乎29至102歲

第五波疫情持續嚴峻，今（4日）增52,523個案，僅11宗輸入個案。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時再多54名病人情況危殆，當中37人沒接種疫苗；85人情況嚴重，其中59人沒接種疫苗；另有136人染疫後離世，涉及76男60女，年齡介乎29歲至102歲，有73人居院舍，131人是65歲以上長者，97位沒有接種疫苗，17位打兩針，21位打一針。

較年輕死者詳情：

55歲女性，有長期病患，居院舍，3月2日下午到明愛醫院急診室求醫，其當時有肺炎、氣促及發燒症狀，延至昨日離世。

57女性，為院友，有癌症病史，2月23號到瑪麗醫院急診室求診，當時有氣促及發燒，收入院後延至昨日離世。

29歲男子，居殘疾院舍，2月23晚因發燒氣促瑪嘉烈醫院急診室求醫，到昨日死亡。

由於數據滯後，當局公布，2月23至3月2日再有52名病人離世，涉及33男19女，年齡介乎56歲至104歲。

第五波疫情至今，有1341名病人在公立醫院離世，大部分是長者。過去一日再多494病人已出院。

李立業表示，現時共有7360名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾1100名病人在社區隔離設施隔離。

另外，再多46間院舍有新增個案，34涉及安老院舍，12間涉及殘疾人士院舍，共及739個案。當中552宗是院友，187宗是職員。院舍分佈，11間在港島，7間在九龍，7新界東，21間新界西。

第五波疫情累計755間院舍出現個案，老人院舍方面，全港約72%院舍易出現個案獲出現爆發，共涉及9800名院友，佔整體院友數字13%；另有2850位安老院舍員工受感染，展整體員工數字9.5%。另有302間院舍，即53%，有10個或以上個案；死亡個案中，至少有680名死者涉及安老院舍院友。

殘疾院舍方面，有60%院舍出現個案，涉及3100名院友，展整體院友數字17%；另有1030名職員染疫，佔整體職員數字9.8%，亦有100殘疾間院舍出現10宗或以上個案。

因應安老院舍出現較多個案，政府也宣布，若院友首針疫苗接種科興，第一針及第二針間的接種間距將由28日縮短至21日，復必泰則維持21日不變，而康復的院友也可在康復4星期後可以再次接種疫苗。

此外，九龍西醫院聯網宣布，下星期開始內科專科門診只會集中治理緊急病人，非緊急病人預約會延期。而專科門診只會為複診病人安排複配藥物，而沒有醫生診症；專職醫療門診暫時只會處理第一優先個案，其他不那麼緊急的病人醫院會陸續聯絡安排稍後的複診期。普通科門診也會調整服務，部分電話預約及手機程式預約會暫停。

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記者：黃小冰