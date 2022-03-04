【第五波疫情】再多46間院舍有人染疫　安老院舍院友康復4周後可接種疫苗

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，今（4日）增52,523個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多46間院舍有新增個案，34涉及安老院舍，12間涉及殘疾人士院舍，共涉739個案。當中552宗是院友，187宗是職員。院舍分佈方面，11間在港島，7間在九龍，7間在新界東，21間在新界西。

而第五波疫情累計755間院舍出現個案，老人院舍方面，全港約72%院舍已出現個案或爆發，共涉及9800名院友，佔整體院友數字13%；另有2850位安老院舍員工受感染，佔整體員工數字9.5%。另有302間院舍即53%，有10個或以上個案；而死亡個案中，至少有680名死者涉及安老院舍院友。

殘疾院舍方面，有60%院舍已出現個案，涉及3100名院友，展整體院友數字17%；另有1030名職員染疫，佔整體職員數字9.8%，亦有100殘疾間院舍出現10宗或以上個案。

歐家榮表示，長者是最高危群組，感染後出現併發症、需要住院及出現死亡的比例很高，因應安老院舍出現較多個案，死亡個案亦有一半是安老院舍院友，宣布若院友首針疫苗接種科興，第一針及第二針間的接種間距將由28日縮短至21日，復必泰則維持21日不變，而康復的院友也可在康復4星期後可以再次接種疫苗。

最新熱門影片：【靚太廚房】四季酒店行政總廚教整懷舊港式沙翁 公開外脆內鬆軟秘訣

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰