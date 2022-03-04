【交通意外】鰂魚涌輕貨撞倒男子送院搶救不治　司機涉危駕被捕

▲ 在鰂魚涌康山道一帶，一輛輕型貨車撞倒一名年約50多歲的男子。（網上圖片）

鰂魚涌發生致命交通意外。警方今日（4日）中午12時許接報，指在鰂魚涌康山道一帶，一輛輕型貨車撞倒一名年約50多歲的男子，輕貨車頭損毀。等候救護車期間，有熱心市民為受傷男子做心外壓急救。救護員到場後將男子送往東區醫院搶救，惜終告不治。

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警方初步調查指，下午約12時02分，一輛由24歲男子駕駛的輕型貨車沿康山道西行，當駛至近康山道二號時，據報撞到該名正在過路的66歲男子。

該名男子全身多處嚴重受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，於下午12時44分被證實死亡。輕型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。他已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。



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記者：黃穎津