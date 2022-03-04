  • 25°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】劉兆佳認為中央不滿特區抗疫工作　嚴厲警告負責官員須勇於擔當

政治 15:35 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨日指，港府要切實履行主體責任，負責官員要勇於擔當，以投身抗疫實際行動，來踐行就職誓言。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，反映中央不滿特區抗疫工作，形容或屬相當嚴厲的警告。

「我並不覺得屬溫馨提醒，今次可能是相當嚴厲的警告或督促。」劉兆佳認為，夏寶龍今次講話，反映中央不滿特區抗疫工作，政府內部統籌似乎成效及力度不足，造成不同部門協調問題及資訊發放混亂問題。

劉兆佳又形容，民間資源能否做好協調統籌，責任亦是在特區政府身上，坦言：「從中央角度看，特區政府仍有很多改善空間。」他舉例指，政府可採取更嚴厲法例或行政手段，確保私營醫療承擔一部分防疫抗疫責任。

劉兆佳強調，中央會慎防特區政府，將疫情問題演變成政治問題，並同時對反對勢力有所警惕。

疫情最新情況互動地圖：https://bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
23:54 2022/03/03
【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
15:35 2022/02/16
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
17:00 2022/02/28
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定

你可能感興趣

【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
23:54 2022/03/03
【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
15:35 2022/02/16
【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
17:00 2022/02/28
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
強制檢測 夏寶龍 劉兆佳 政治

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀