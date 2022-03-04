【第五波疫情】劉兆佳認為中央不滿特區抗疫工作　嚴厲警告負責官員須勇於擔當

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨日指，港府要切實履行主體責任，負責官員要勇於擔當，以投身抗疫實際行動，來踐行就職誓言。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，反映中央不滿特區抗疫工作，形容或屬相當嚴厲的警告。

「我並不覺得屬溫馨提醒，今次可能是相當嚴厲的警告或督促。」劉兆佳認為，夏寶龍今次講話，反映中央不滿特區抗疫工作，政府內部統籌似乎成效及力度不足，造成不同部門協調問題及資訊發放混亂問題。

劉兆佳又形容，民間資源能否做好協調統籌，責任亦是在特區政府身上，坦言：「從中央角度看，特區政府仍有很多改善空間。」他舉例指，政府可採取更嚴厲法例或行政手段，確保私營醫療承擔一部分防疫抗疫責任。

劉兆佳強調，中央會慎防特區政府，將疫情問題演變成政治問題，並同時對反對勢力有所警惕。

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責任編輯：胡偉明