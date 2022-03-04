【第五波疫情】今日新增52,523宗確診個案　第五波已有逾39萬宗確診【不斷更新】

本港新冠疫情嚴峻，政府今日（4日）召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新增52,523宗確診個案，4,552宗由醫管局確診，2,539宗個案由公共衞生化驗服務處確診，45,432宗由私人化驗所確診。當中11宗輸入，其餘都是本地個案。累積第五波已經有390,449宗確診。

【17：05】

歐家榮表示，現時確診宗數仍在上升，未見有回落趨勢，而現時的確診數字只反映核酸檢測陽性個案，快速測試個案仍未能反映。

被問及現時難以「清零」，香港政府會否調整防疫策略？歐家榮表示，香港政府一直秉持「早發現、早隔離、早治療」策略，希望能盡早中斷傳播鏈。

【16：58】

歐家榮2月26日後用快測確診，未來亦可在平台登記。政府會後補病假證明。

【16：50】

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，九龍西醫院聯網由下星期起，其內科專科門診只處理緊急病人。另外，醫管局已採購合適數量的新冠口服藥莫納皮拉韋，會按情況借予私家醫院。詳情即看：【下一頁】

【16：46】

市面上某品牌的撲熱息痛藥物供不應求。被問及有關藥物供應是否足夠？有否替代藥物？歐家榮表示，據衞生署資料，現時本港有約700隻含撲熱息痛成份的已註冊藥物，衞生署已要求供應商增加供應，以應付市民所需。

【16：42】

歐家榮表示，快速測試陽性個案網上呈報系統正在完善，希望避免造成混亂，現時距離推出還有一段時間。詳情即看：【下一頁】

【16：40】

李立業表示，過去24小時再多54名病人情況危殆；85人情況嚴重；另有136人離世，涉及76男60女，年齡介乎29歲至102歲。詳情即看：【下一頁】

【16：38】

歐家榮表示，就院舍院友接種疫苗方面，政府經諮詢專家後決定，現時注射科興的院友，其第1針和第2針之間的緩衝期，將由28日縮短至21日。復康的院友，4周可再打疫苗。詳情即看：【下一頁】

【16：35】

院舍爆發方面，昨日有46間院舍出現新增個案，涉34間安老院舍，其餘為殘疾人士院舍。當中涉及739宗個案，522宗為院友，187宗為職員。

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責任編輯：TOPick港聞組