【網購優惠】電器幫3月購物激賞祭 過千件家電38折+限量閃購產品$99起
休閒消費 15:37 2022/03/04
輕電器網購平台電器幫ElecBoy由即日起至3月31日，會推出購物激賞祭，有5大激抵優惠。
優惠1：有過千件產品低至38折，包括一系列居家抗疫必備的家庭廚房電器、電子、電腦周邊，美容及個人護理等產品，囊括Apple、Bose、Delonghi、Panasonic、Philips及Toshiba等品牌。
優惠2：折上折優惠券大放送，於推廣期內購物滿指定金額，即可憑優惠碼獲額外折扣。滿$1,000享$50即時折扣、滿$1,500享$75，以及滿$2,000享$100。Mastercard信用卡客戶憑指定信用卡購物滿$1,500，更可享$100折扣。
優惠3：一連4個周五舉行「$99超級閃購日」，精選5款人氣產品限量發售，只需$99起。顧客只需於閃購日開賣前兩天，登記成為電器幫會員，並按指示完成所需步驟，即可獲發解鎖優惠碼，準時於周五10am開搶。產品包括有飛利浦RO純淨飲水機、任天堂Switch健身環大冒險遊戲軟件等。
優惠4：3月內每日首500名登記成為電器幫會員，即額外送OK便利店或Deliveroo電子現金券。即日起至3月15日送$20 OK便利店電子現金券；3月16日至31日送$20 Deliveroo戶戶送電子現金券。
優惠5：買滿$350起免運費。
記者︰黃依情