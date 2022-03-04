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【防疫抗疫基金】第二輪洗衣業界抗疫資助計劃今接受申請　本月18日截止

社會 15:42 2022/03/04

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第二輪洗衣業界抗疫資助計劃今接受申請。（資料圖片）

環境局今（4日）表示，第六輪「防疫抗疫基金」下的第二輪洗衣業抗疫資助計劃，今日開始接受申請，18日截止；基金已預留約9,500元撥款推行第二輪計劃，預計可惠及約1 500間洗衣店及洗衣工場。
 
第二輪計劃將參照首輪計劃的模式，向從事乾／濕洗服務的行業提供一筆過營運成本的資助。而第二輪會採取簡化措施，曾於首輪計劃成功獲批資助的合資格申請者，提交申請表格確認其業務資料並無變更，以及其業務仍然運作，就可獲發與首輪計劃相同的資助金額；至於新申請者，須通過簡化的評估程序。

計劃下，合資格申請者須持有有效商業登記證經營乾／濕洗業務或提供相關的門市收發服務，而有關業務須在今年2月8日或以前已啟業，並在遞交資助申請當天仍然營運。

每間合資格的洗衣店及洗衣工場會按其規模獲發放一次過的資助，詳情如下：

洗衣業界可在環保署網頁閱覽詳情及下載申請表格，填妥後連同所需文件電郵至laundry_subsidy@epd.gov.hk；亦可郵寄至環保署合和中心辦事處；或放入環保署各區辦事處設置的投遞箱。環保署也會先處理首輪計劃成功獲批資助者的申請，爭取於三月底開始分批發放資助。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰

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