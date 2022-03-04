【醫療服務】九龍西醫院聯網內科專科門診只收緊急病人　藥物會視乎情況借予私家醫院

▲ 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，本港今日（4日）新增52,523宗確診。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，九龍西醫院聯網由下星期起，其內科專科門診只會集中治理緊急病人，非緊急病人的預約會被延期，專科門診只會為覆診病人安排覆配的藥物，不會安排醫生診症。專職醫療門診只會處理第一優先個案，至於其他非緊急病人，醫院未來數日會陸續聯絡他們，安排一個稍後的覆診期。普通科門診亦會調整服務，通過電話或手機程式的預約服務將被暫停，以期透過調整服務，集中人手調動往前線抗疫。如病人病情有變化，可聯絡醫院提供協助。

此外，李立業指醫管局已根據專家意見，採購合適數量的新冠口服藥「莫納皮拉韋」，會根據專業判斷、臨床情況處方，現時已投入使用。當局會密切監察相關藥物的供應和使用情況。而當局亦有既定機制考慮借出藥物予私家醫院，包括醫院是否有途徑購入藥物、有關藥物在公立醫院的庫存量，每個申請都會確保用在合適的病人身上。

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記者：黃穎津