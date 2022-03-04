【開幕優惠】油塘大本型4.6萬呎AEON超市開幕　限定開幕優惠+會員送$20優惠券

▲ AEON STYLE登陸油塘大本型，即日起推出多項開幕優惠。（AEON提供）

上星期AEON逢周三的特價日，令一眾港人爭相去瘋搶掃貨。店家宣布全新的 AEON STYLE 已於油塘大本型開幕，除日用品一應俱全之外，更嚴選多款高質素獨特產品，滿足顧客對健康及品質生活的追求。2樓以「新鮮．日本．美味」作主題，設有Supermarket搜羅來自日本及全球的美食。Delica+區域及PAIN DES CANTE麵包店，會提供日式便當、輕食、麵包及甜品。

1樓則以「簡約．時尚．舒適」為主題，設有5大區域，包括家居日用品的Home Living、專賣日系男女休閒時尚服飾的Fashion、專為女生而設的美粧護膚區Beauty Corner、有一系列潮流文具、玩具及精品的Kids Zone，以及專賣日本品牌寵物糧食及用品的Pet Zone，不少商品於開幕期間更設有限定優惠。

▲ Kids Zone有一系列潮流文具、玩具及精品。（AEON提供）

為慶祝AEON STYLE油塘分店開幕，由即日起至3月20日會推出多項期間限定優惠：

優惠1：AEON會員自動獲贈$20電子優惠券一張，於店內消費滿$250即可使用，派發日期由即日起至3月18日。

優惠2：即日起至3月20日內，有5個不同的QR Code放置在店內的宣傳印刷品上，開啟AEON Mobile後掃瞄QR Code，尋找5個指定商標，即可獲得威露士9X殺菌洗衣珠兩粒。

優惠3：購物滿$200或以上（以即日折實單一發票計算)，即可免費換領櫻花便條紙一包，每人每次最多可換領一包，換罄即止。

記者︰黃依情