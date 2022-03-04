【疫下私院】養和醫院證實曾有染疫者留院治療 　確診病人入住不同病房

第五波疫情下感染者驟增，公立醫院首當其衝，大量病人求診後等候上房；中大醫院將開設新冠病房，提供24張病床，接收輕症病人，料最快下周可啟用。詳情請見【下一頁】

TOPick曾向多間私家醫院查詢會否開設新冠病房，協助接收公院新冠病人，惟大多未有正面回應，香港港安明言受制於人手及設備，未有計劃開設新冠病房。

養和醫院回覆查詢時透露有於院內接受常規治療的病人確診，獲院方提供適切的治療方案。至目前為止，有幾名病人確診為新冠肺炎，其中有病人更已完成所需治療。

不過有消息指，養和不單陸續員工感染，院內病人確診亦趨增，單是隔離病房已有5至8名新冠病人，疑屬院內感染，經家屬傳予病人，甚或病人傳病人；曾有病人術後受家屬感染，同一病格病人隨後亦確診，該病桐一度關關閉消毒。

養和今日(4日)解釋，現時院內的幾位確診病人，均非來自相同病房，當中有剛入院準備接受手術的，也有已入院正進行治療的病人。

院方強調，目前新冠疫情嚴峻，社區感染情況染嚴重，病人可以從多種途徑受到感染；院方已於21樓設置隔離病房，以便為在院内已展開治療程序的確診病人進行隔離，同時也確保院內其他病人不會受到感染。

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責任編輯：陳正怡