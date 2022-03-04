【公務員復工】消息：公務員事務局再更新檢測安排　無須等同住者陰性亦可返工

▲ 消息指公務員事務局再更新檢測安排。

第五波疫情爆發，公務員亦有不少人確診。公務員事務局早前更新公務員檢測安排，若有其他家庭成員確診，則要待全家都符合要求方可復工。不過消息指，局方昨日再更新指引，除非衛生署或醫管局有其他要求，無須再等待家庭成員測試陰性就要復工。

▲ 公務員事務局再更新檢測安排。（資料圖片）

根據公務員事務局上周的郵件，若公務員及家人均確診，則要待全家人快速測試結果在染疫第6天起連續兩天陰性或第14天陰性才可以復工。由公務員快速測試陽性當日至符合復工準則當天，均會以病假處理，不過若公務員測試結果已為陰性，只有家人是陽性，公務員便要在家工作。

有公務員向TOPick透露，預料全民強制檢測後需要投入相關工作，或會接觸不同界別的市民，憂慮一旦同住家人仍有傳染力，自己工作會增加其他人感染風險：

有些擔心萬一家人仍然是陽性，自己可能仲有傳播風險，即使自己陰性，但仍有徵狀，根據指引下要返工，可能都影響其他人。

TOPick正向公務員事務局查詢。

本港新冠疫情嚴峻，政府今日（4日）召開疫情記者會，今日新增52,523宗確診個案，4,552宗由醫管局確診，2,539宗個案由公共衞生化驗服務處確診，45,432宗由私人化驗所確診。當中11宗輸入，其餘都是本地個案。累積第五波已經有390,449宗確診。詳情即看:【下一頁】

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍