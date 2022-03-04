【開心速遞】張明偉爆在TVB月薪不足1萬元　揸Uber幫補生活：做到有懷疑人生

▲ 張明偉做到懷疑人生？

曾在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞 》飾演補習天王「佐治」的張明偉，日前亮相陳志雲的節目，大談生活近況以及過往在TVB的日子。

離開TVB後的張明偉回復自由身，沒有穩定的工作的他坦言現時比較手緊，幸獲媽媽理解，暫時不需要給家用。張明偉又指現時幫人製作音樂，更透露以前曾經揸Uber幫補家計：「都唔係好耐之前，係George嗰排，冇人認得我。」

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揸Uber的經歷

張明偉指揸Uber時最初不時行錯路，感到非常不好意思：「有次接咗張單要去黃金海岸，喺港島車過去，點知上錯咗青馬大橋，但佢哋都好包容我，我不停補鑊『今日第一日揸，第一日揸』最後佢哋仲好好，冇話停咗張單都照單計畀我。」

他再自爆揸Uber，全因在電視台的人工不足1萬元：「加埋Uber，咁就變成一個月都應該有5、6千嘅，所以就變咗1萬5、6千元起薪。」陳志雲笑言：「你蝕唔蝕，淨係一份Uber都已5、6千，電視台返到咁都1萬蚊唔夠！」張明偉亦回應：「所以我都做到有啲懷疑人生。」

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感謝家人支持 自覺不是「富二代」

另外，張明偉出道至今，不少報道都指他是「富二代」，對此他表示屬於小康之家長大，父母都是打工，感激他們一直支持自己追夢，無條件讓他做自己喜歡的事，亦感激人生能遇到「佐治」這個角色，直至現時在街上仍有觀眾會叫他這個名字。

雖然張明偉指自己不是「富二代」，但原來他的爸爸不但是律師，更當過立法局議員、區議員和市政局議員，媽媽則做過教育局，其哥哥同樣是律師，一家背景厲害，所以明偉直言更要做好自己，望能做出成績，故他從沒讓家人資助自己，靠自己雙手賺錢。

其實明偉中六時到美國讀書，大學畢業後決定回港工作。他指在TVB做演員前，是當助理編導，更表示第一日返工，很多部門的同事都對他說這份工作很辛苦不適合他，但好勝的他偏偏想留低，最終他做了助理編導一年，隨後才加入藝員訓練班，在2011年畢業後成為藝員。